भारत–म्यांमार ड्रग सिंडिकेट पर NCB की बड़ी कार्रवाई, 120 करोड़ रुपये के नेटवर्क का मास्टरमाइंड ‘चिंटुआंग’ गिरफ्तार

NCB Arrests Chintuang: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एलान के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग तस्करों के खिलाफ हल्ला बोल अभियान शुरू कर दिया है. NCB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत–म्यांमार ड्रग सिंडिकेट से जुड़े मास्टरमाइंड ‘चिंटुआंग’ को गिरफ्तार किया है. वह 120 करोड़ रुपये के नशीले कारोबार से जुड़ा किंगपिन था.
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NCB News in Hindi: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारत–म्यांमार सीमा के जरिए संचालित हो रहे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यांमार आधारित ड्रग किंगपिन थानचिनतुआंग उर्फ चिंटुआंग उर्फ त्लुआंगा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. NCB के मुताबिक यह गिरफ्तारी लंबे समय तक चली निगरानी, खुफिया इनपुट, अंतरराज्यीय समन्वय और लगातार ऑपरेशन के बाद संभव हो सकी.
जांच एजेंसी के मुताबिक चिंटुआंग म्यांमार के चिन स्टेट के बुलफेक क्षेत्र का रहने वाला है और वह म्यांमार–मिजोरम–मणिपुर–असम–त्रिपुरा कॉरिडोर के जरिए ड्रग तस्करी नेटवर्क संचालित कर रहा था. उसे भारत और बांग्लादेश तक मेथामफेटामाइन और हेरोइन सप्लाई करने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय तस्कर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है.
NCB जांच में सामने आया है कि चिंटुआंग का नेटवर्क करीब 120 करोड़ रुपये के अवैध मादक पदार्थ कारोबार से जुड़ा हुआ था. वह मिजोरम, मणिपुर, असम और त्रिपुरा के रास्ते ड्रग खेप भारत के अलग-अलग हिस्सों और बांग्लादेश तक पहुंचाने का काम करता था. वह NCB समेत कई ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के मामलों में वांटेड था. उसके खिलाफ NCB के दो केस, मिजोरम के चामफाई पुलिस थाने के दो केस और मिजोरम एक्साइज एंड नारकोटिक्स विभाग के छह मामले दर्ज बताए गए हैं.
चिंटुआंग को वर्ष 2024 के NCB केस में मुख्य आरोपी माना गया है, जिसमें खावजॉल के डुल्टे इलाके से 14 किलो मेथामफेटामाइन और 2.8 किलो हेरोइन बरामद की गई थी. इसके अलावा 2025 में आइजोल से 49.1 किलो मेथामफेटामाइन जब्ती मामले में भी उसका नाम सामने आया था.
जांच के दौरान NCB ने चिंटुआंग के कई सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया. वुंगखंथावना नाम रूई ड्रग खेप की आवाजाही और डिलीवरी नेटवर्क संभालता था.
लालरामपरी नाम का ड्रग मनी के नेटवर्क के कथित हवाला ऑपरेटर भी था, जो ड्रग कारोबार से होने वाली रकम का प्रबंधन करता था. उसे अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया गया था और लगभग 56 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई थी.
अबू सालेह मोहम्मद सैफ उद्दीन उर्फ मिथु असम कॉरिडोर में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क संभालने वाला कथित ऑपरेटिव, जिसे नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा जबरुल हक निवासी श्रीभूमि असम की गिरफ्तारी दिसंबर 2025 में हुई.
NCB ने बताया कि मामले में कई बैंक खातों की पहचान कर उन्हें अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया है. एजेंसी अब NDPS Act और PMLA के तहत ड्रग तस्करी से अर्जित संपत्तियों, बैंक खातों और वित्तीय नेटवर्क की व्यापक जांच कर रही है ताकि पूरे आर्थिक तंत्र को ध्वस्त किया जा सके.
NCB के अनुसार 2026 में यह दूसरा बड़ा म्यांमार आधारित ड्रग सप्लायर है जिसे गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले मार्च 2026 में चिन स्टेट के लालह्मिंगसांगा को भी गिरफ्तार किया गया था. एजेंसी का कहना है कि अब वह केवल ड्रग खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि 'टॉप-टू-बॉटम' और 'बॉटम-टू-टॉप' रणनीति अपनाकर पूरे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट को खत्म करने पर काम कर रही है.