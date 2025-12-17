बच्चा पैदा होते ही सड़क पर फेंका, आवारा कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला, शरीर के चीथड़े देख सहमे लोग

Abandoned New Born Mauled By Stray Dogs: ओडिशा में एक नवजात शिशु को जन्म देते ही खुले मैदान में छोड़ दिया गया, जिसके बाद कुछ आवारा कुत्तों ने उसे नोंच दिया.
Trending Photos
Crime News In Hindi: ओडिशा के बालासोर जिले में मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. यहां एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद बेसहारा छोड़ दिया गया, जिसके बाद कुछ आवारा कुत्तों ने उसे नोंच डाला. मामला सोरो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चित्तल पंचायत के बालिकतिरन गांव का बताया जा रहा है. घटना को लेकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए.
ये भी पढ़ें- 'Chinni Love You...' खून से लिखी खौफनाक चिट्ठी, महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर को भेजा लव लेटर; बेवफाई पर दी सुसाइड की धमकी
सोरो पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली अनंतपुर पुलिस चौकी को घटना की तुरंत जानकारी दी गई. पुलिस अधिकारियों ने भी बिना वक्त गंवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर नवजात के अंगों को बरामद किया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की उपस्थिति और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन कर सम्मानपूर्वक शव को दफना दिया. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद ही खुले मैदान में छोड़ दिया गया, जिसके चलते वह आवारा कुत्तों का शिकार बन गया.
ये भी पढ़ें- मेट्रो स्टेशन से फिल्म एक्ट्रेस का दिनदहाड़े अपहरण, प्रोड्यूसर ने फोन पर दी धमकी
पुलिस शिशु की मौत की सटीक जानकारी का पता लगाने के लिए जांच कर रही है. इसके साथ ही इस अमानवीय कृत्य के पीछे दोषियों का पता भी लगाया जा रहा है. पुलिस सुराग जुटाने के लिए आसपास के घरों और मेडिकल सेंटरों में छानबीन कर रही है. घटना के बाद से बालिकतिरन गांव के लोगों में काफी गुस्सा है. निवासियों ने इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.