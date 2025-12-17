बच्चा पैदा होते ही सड़क पर फेंका, आवारा कुत्तों ने नोंच-नोंचकर मार डाला, शरीर के चीथड़े देख सहमे लोग

Crime News In Hindi: ओडिशा के बालासोर जिले में मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है. यहां एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद बेसहारा छोड़ दिया गया, जिसके बाद कुछ आवारा कुत्तों ने उसे नोंच डाला. मामला सोरो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चित्तल पंचायत के बालिकतिरन गांव का बताया जा रहा है. घटना को लेकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए.

कुत्तों ने नोंचा शरीर

यह अमानवीय नजारा गांव के एक प्लेग्राउंड में देखने को मिला. गांव के कुछ लोगों ने आवारा कुत्तों के एक झुंड को मानव शरीर के अंगों को नोचते हुए देखा. करीब से देखने पबर पता चला कि यह किसी नवजात शिशु के अवशेष हैं. इस दौरान स्थानीय लोगों ने तुरंत कुत्तों को भगाकर दूर किया और शिशु के शरीर के कुछ टुकड़ों को बरामद किया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में गहरा सदमा छा गया है.

पुलिस को दी जानकारी

सोरो पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली अनंतपुर पुलिस चौकी को घटना की तुरंत जानकारी दी गई. पुलिस अधिकारियों ने भी बिना वक्त गंवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर नवजात के अंगों को बरामद किया. पुलिस ने स्थानीय लोगों की उपस्थिति और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन कर सम्मानपूर्वक शव को दफना दिया. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद ही खुले मैदान में छोड़ दिया गया, जिसके चलते वह आवारा कुत्तों का शिकार बन गया.

दोषियों की जांच

पुलिस शिशु की मौत की सटीक जानकारी का पता लगाने के लिए जांच कर रही है. इसके साथ ही इस अमानवीय कृत्य के पीछे दोषियों का पता भी लगाया जा रहा है. पुलिस सुराग जुटाने के लिए आसपास के घरों और मेडिकल सेंटरों में छानबीन कर रही है. घटना के बाद से बालिकतिरन गांव के लोगों में काफी गुस्सा है. निवासियों ने इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.