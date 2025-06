बेंगलुरु थप्पड़ कांड में आया नया ट्विस्ट, पहले महिला ने मारे थे रैपिडो ड्राइवर को चांटे, नया वीडियो वायरल

Bengaluru Rapido Slapping Incident: बेंगलुरु में एक महिला यात्री को रैपिडो बाइक राइडर के जरिए थप्पड़ मारने का मामला सुर्खियों में है. शिकायत दर्ज कराने के बाद बाइक राइडर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. घटना शुक्रवार की है, जब एक वीडियो सामने आया, जिसमें सुमन नाम का राइडर महिला को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है. सुमन का थप्पड़ लगने के बाद महिला जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है.

शुक्रवार वाले वीडियो के अलावा अब एक नया वीडियो सामने आया है. जिसमें पूरा मामला ही पलट गया है. नए वीडियो में देखा जा सकता है कि विवाद की शुरुआत महिला की तरफ से हुई थी. शुक्रवार की सुबह तकरीबन 9:38 बजे के इस वीडियो में महिला को बाइक पर बैठे राइडर को कई बार मारते हुए देखा जा सकता है.इसके बाद सुमन बाइक से उतरता हैं और दोनों में बहस होने लगती है. वीडियो में महिला फिर सुमन को मारती हुई दिख रही है.

Well even this Rapido driver vs girl fight also turns out be Something else..,

Here in this video it's very much clear that girl passenger attxked the rider first., and things turns different route when rider hit her back.

And NDTV gave language touch!

— Prathap ಕಣಗಾಲ್ (@Kanagalogy) June 16, 2025