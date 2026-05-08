नासिक धर्मांतरण केस से चर्चा में आई निदा खान, पहली तस्वीर आ गई सामने

महाराष्ट्र के नासिक में कथित धर्मांतरण मामले को लेकर पिछले एक महीने से सियासी और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है. इस पूरे विवाद के केंद्र में रही निदा खान की अब पहली तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. हर कोई इस तस्वीर को देखने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि नासिक में सामने आए कथित धर्मांतरण नेटवर्क की जांच के दौरान निदा खान का नाम चर्चा में आया था. जांच एजेंसियां पहले से ही इस केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं. हालांकि, अब तक निदा खान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई थीं. ऐसे में उनकी तस्वीर सामने आने के बाद मामले को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के फंडिंग कनेक्शन, संपर्कों और गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही हैं. वहीं दूसरी ओर, कुछ संगठनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके कारण मामला और ज्यादा संवेदनशील बन गया है. कुछ लोग इस तस्वीर के सामने आने की वजह से इसे जांच से जुड़ा अहम खुलासे के तौर पर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे केवल सनसनी फैलाने की कोशिश मान रहे हैं.

कौन है निदा खान?

महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस की बीपीओ में हो रहे धर्मांतरण के विवाद के निदा खान का नाम भी आरोपियों में शामिल है. वह कथित तौर पर कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की सदस्य थी, लेकिन उसने अपनी भूमिका का दुरुपयोग किया. शिकायतों के मुताबिक, वह कथित तौर पर महिलाओं को धीरे-धीरे धार्मिक विचारधारा की तरफ मोड़ने की कोशिश करती थी. पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें बार-बार धार्मिक बातें सुनाई जाती थीं और अलग-अलग तरीकों से उन पर दबाव बनाया जाता था. मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुछ महिला कर्मचारियों ने जब इस व्यवहार की शिकायत करने की कोशिश की, तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया.

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क्या था नासिक धर्मांतरण मामला?

25 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने देखते ही देखते बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. शहर की चर्चित आईटी कंपनी TCS में कथित धर्मांतरण को लेकर शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन पहली एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई.

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां भी सामने आईं, जिनके आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया. पुलिस का दावा है कि वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थीं और जांच एजेंसियों को चकमा देने की कोशिश कर रही थीं.

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