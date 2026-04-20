टीसीएस वाली फरार निदा खान को कोर्ट से झटका, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, 27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नासिक के टीसीएस ऑफिस धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में फरार आरोपी निदा खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सोमवार को नासिक रोड कोर्ट में निदा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर तीखी कानूनी बहस हुई, जिसमें निदा खान के वकील ने उन्हें राहत के लिए निदा खान की प्रेग्नेंसी को आधार बनाया था.
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TCS Nida Khan: नासिक के टीसीएस ऑफिस धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में फरार आरोपी निदा खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सोमवार को नासिक रोड कोर्ट में निदा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर तीखी कानूनी बहस हुई, जिसमें निदा खान के वकील ने उन्हें राहत के लिए निदा खान की प्रेग्नेंसी को आधार बनाया था. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी. ऐसे में तब तक निदा खान पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराता रहेगा.
नासिक को हिला देने वाले सनसनीखेज TCS धर्मांतरण मामले में कानूनी लड़ाई और तेज हो गई है. निदा खान, जिन्हें इस मामले की एक अहम कड़ी माना जा रहा है. फिलहाल फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में उन्होंने नासिक रोड सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सोमवार को जस्टिस के जी जोशी के सामने उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. निदा की तरफ से बहस करते हुए वकील राहुल कसलीवाल ने जमानत देने के लिए उनकी प्रेग्नेंसी को एक मेडिकल आधार के तौर पर पेश किया.
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बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि निदा खान प्रेग्नेंट हैं, इसलिए उन्हें मेडिकल आधार पर राहत दी जानी चाहिए, दरअसल शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच दोस्ती थी. इस मामले में बिल्कुल भी कोई धार्मिक पहलू नहीं है. मामले में अत्याचार से जुड़ी धारा बाद में जोड़ी गई, जबकि जाति-आधारित दुर्व्यवहार का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था.
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष और पीड़िता के वकीलों ने निदा खान की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है. सरकारी वकील किरण बेंडभर ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा, 'यह अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है और महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है. इस केस में अत्याचार से जुड़ी धाराएं शामिल हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष ने अपनी विस्तृत दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा है.
सरकारी वकील बेंडकर ने बताया कि हमने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखें और हमें अपनी लिखित दलीलें जमा करने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दें. दोनों पक्षों की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 अप्रैल के लिए तय की है. खास बात यह है कि कोर्ट ने निदा खान को कोई अंतरिम यानी अग्रिम जमानत नहीं दी है. यानी, पुलिस जांच के मकसद से उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है. अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं, जब वो 27 अप्रैल को निदा खान के बारे में क्या फैसला सुनाएगा.
वहीं पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट मिलिंद कुरकुटे ने कहा, आरोपी को किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई है. यानी पुलिस अब उन्हें किसी भी पल गिरफ्तार कर सकती है.