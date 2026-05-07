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कोल्हापुर में कैफे की आड़ में अश्लील गतिविधियों का खुलासा, मौके पर पहुंच गई पुलिस फिर...

पहले मसाज पार्लर और स्पा (Spa) की आड़ में अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था. अब कैफे में भी खुलेआम अश्लील गतिविधियां चलाने की खबरें सामने आने से प्रतिष्ठित, इज्जतदार और अमनपसंद लोगों की चिंता बढ़ गई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 07, 2026, 08:29 PM IST
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Kolhapur Caffe: पहले मसाज पार्लर और स्पा (Spa) की आड़ में अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था. अब कैफे में भी खुलेआम अश्लील गतिविधियां चलाने की खबरें सामने आने से प्रतिष्ठित, इज्जतदार और अमनपसंद लोगों की चिंता बढ़ गई है. यहां बात महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक कैफे की आड़ में प्रेमी जोड़ों को होटल टाइप एकांत उपलब्ध कराकर कथित तौर पर अश्लील गतिविधियों को बढ़ावा देने का खुलासा हुआ है. कोल्हापुर सिटी के जूना रजवाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई में कई कैफे और लॉज में संदिग्ध व्यवस्थाएं पाए जाने के बाद लोकल पुलिस ने संबंधित कैफे संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अब इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

खुफिया सूचना पर एक्शन

पुलिस को पिछले कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ कैफे संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों में प्रेमी जोड़ों को बंद केबिन और पूरी तरह से निजी जगह उपलब्ध करा रहे हैं. इन सभी जगहों पर कथित तौर पर अश्लील गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था. लगातार मिल रही शिकायतों के आधार बनाते हुए पुलिस ने इनपुट डेवलप किया. इसके बाद जुना राजवाडा पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की.

रेड में क्या-क्या मिला?

आपको बताते चलें रेड के दौरान पुलिस को कई कैफे में बंद केबिन, सोफे, गद्दे, तकिए और चटाइयों जैसी व्यवस्थाएं मिलीं. कुछ स्थानों पर गोपनीयता बनाए रखने के लिए अलग तरह की संरचनाएं भी बनाई गई थीं. पुलिस का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उपयोग गलत गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. फिलहाल पुलिस ने कुछ कैफे संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की आगे जांच जारी है.

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12 से अधिक कैफे और लॉज पर छापे 

जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 12 से अधिक कैफे और लॉज पर छापे मारे हैं. जांच के दौरान मिले युवक-युवतियों के परिजनों को भी पुलिस स्टेशन बुलाकर उन्हें समझाइश दी गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवाओं की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है.

इस मामले में जुना राजवाडा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक किरन लोंढ़े ने बताया है कि शहर में कानून और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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