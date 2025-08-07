भतीजे संग बाइक पर जा रही थी महिला, पेशाब के लिए रास्ते में रुकी तो आ गए दरिंदे, फिर...

Angul Gang-Rape Case: ओडिशा के अंगुल जिले से एक आदिवासी महिला के साथ तीन लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है.
Odisha Gang-Rape Case: ओडिशा के अंगुल जिले से एक बेहद झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक जगंली इलाके में रविवार को तीन लोगों ने एक आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप किया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में दो नाबालिग भी शामिल हैं.
महिला की शिकायत के मुताबिक, वह अपने भतीजे के साथ अंगुल के छेंडीपाड़ा इलाके के एक अस्पताल गई थी. दोपहर करीब 3 बजे, मोटरसाइकिल से घर लौटते वक्त महिला और उसका भतीजा एक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी में फ्यूल भरवाने और खाना खाने के लिए रुके. रास्ते में, महिला पेशाब करने के लिए एक जंगली इलाके में चली गई. सुनसान इलाके में अकेली होने की वजह से तीन आदमी ट्रैक्टर पर सवार होकर आए और कथित तौर पर उस पर हमला कर दिया.
महिला ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि वे लोग उसे जबरन मेन रोड से कुछ दूर एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया. वारदात के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. महिला ने घर पहुंचकर अपने परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने ट्रैक्टर, 2 मोबाइल फोन समेत कई आपत्तिजनक सामान ज़ब्त किए
महिला ने 5 अगस्त को पुलिस इसकी में शिकायत दर्ज कराई. 6 अगस्त को शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों पकड़ लिया. पुलिस ने पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों नाबालिगों को को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया गया ट्रैक्टर, दो मोबाइल फोन और वारदात को अंजाम देते वक्त आरोपी और पीड़िता द्वारा पहने गए कपड़े समेत कई आपत्तिजनक सामान ज़ब्त किए.
