अब मिल पाएगा सौम्याश्री को न्याय? क्राइम ब्रांच ने दाखिल की 504 पन्नों की चार्जशीट, आरोपियों की आई शामत
Advertisement
trendingNow12916116
Hindi Newscrime

अब मिल पाएगा सौम्याश्री को न्याय? क्राइम ब्रांच ने दाखिल की 504 पन्नों की चार्जशीट, आरोपियों की आई शामत

Soumyashree Sucide Case: ओडिशा में बीते दिनों बीएड की एक छात्रा ने कॉलेज में यौन उत्पीड़ने से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी. अब इस मामले में क्राइम ब्रांच ने प्रारंभिक आरोपपत्र दाखिल किया है.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब मिल पाएगा सौम्याश्री को न्याय? क्राइम ब्रांच ने दाखिल की 504 पन्नों की चार्जशीट, आरोपियों की आई शामत

Odisha Crime News: ओडिशा में बीते दिनों सौम्याश्री नाम की एक 20 साल की छात्रा ने अपने कॉलेज प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्मदाह कर लिया था. वह FM (स्वायत्त) कॉलेज की इंटीग्रेटेड बीएड की तीसरे साल की छात्रा थी.  छात्रा ने कॉलेज में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्शन न लेने पर उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया. अब इस मामले में ओडिशा क्राइम ब्रांच ने प्रारंभिक आरोपपत्र दायर किया है.  

दाखिल किया आरोपपत्र 
बता दें कि यह आरोपपत्र 504 पृष्ठों का दस्तावेज है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(3) के तहत पेश किया गया. जांच में 120 गवाहों के बयान लिए गए और डिजिटल उपकरणों से अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं, हालांकि जांच पूरी नहीं हुई है और BNSS की धारा 193(9) के तहत अन्य लोगों की संलिप्तता जांचने के लिए काम जारी है. यह मामला सौम्यश्री के भाई अरिजीत डे की शिकायत पर शुरू हुआ. DSP इमान कल्याणी नायक के नेतृत्व में जांच में पता चला कि सौम्यश्री को उनके विभागाध्यक्ष और सहायक प्रोफेसर समीर कुमार साहू ने गंभीर मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया. उन पर अनुचित मांगें भी थोपी गईं.  

ये भी पढ़ें- BNSS Section 100: क्या है BNSS की धारा 100, जिसका महाराष्ट्र में पहली बार हुआ इस्तेमाल और 4 घंटे में बच गया अगवा युवक

Add Zee News as a Preferred Source

मामले में हुई गिरफ्तारी 
इस उत्पीड़न को सहन न कर पाने के कारण सौम्यश्री ने आत्महत्या की कोशिश की और 14 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सबसे पहले 12 जुलाई को प्रोफेसर समीर कुमार साहू को हिरासत में लिया गया. इसके बाद 14 जुलाई को कॉलेज के चेयरमैन दिलीप कुमार घोष गिरफ्तार हुए. 3 अगस्त को दो छात्राओं, शुभ्रा संबित नायक और ज्योति प्रकाश बिस्वाल को भी पकड़ा गया.

ये भी पढ़ें- कोलकाता में फिर दरिंदगी: खौफनाक हुई बर्थडे की रात, दोस्तों ने फ्लैट पर बुलाकर किया गैंगरेप

लोगों ने की न्याय की मांग 
क्राइम ब्रांच का कहना है कि जांच और आगे बढ़ेगी ताकि सभी दोषियों की भूमिका साफ हो सके. सौम्यश्री की मौत ने कॉलेज और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. परिवार और स्थानीय लोग इस घटना से बेहद दुखी हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. क्राइम ब्रांच ने वादा किया है कि हर पहलू की जांच होगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. इसी बीच, कॉलेज प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे. ( इनपुट-IANS)

FAQ 

क्राइम ब्रांच ने क्या कार्रवाई की?
ओडिशा क्राइम ब्रांच ने प्रारंभिक आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें 120 गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं. जांच अभी भी जारी है और अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है. 

अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
इस मामले में प्रोफेसर समीर कुमार साहू, कॉलेज के चेयरमैन दिलीप कुमार घोष और दो छात्राएं, शुभ्रा संबित नायक और ज्योति प्रकाश बिस्वाल को गिरफ्तार किया गया है. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;