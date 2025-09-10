अब मिल पाएगा सौम्याश्री को न्याय? क्राइम ब्रांच ने दाखिल की 504 पन्नों की चार्जशीट, आरोपियों की आई शामत

Odisha Crime News: ओडिशा में बीते दिनों सौम्याश्री नाम की एक 20 साल की छात्रा ने अपने कॉलेज प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्मदाह कर लिया था. वह FM (स्वायत्त) कॉलेज की इंटीग्रेटेड बीएड की तीसरे साल की छात्रा थी. छात्रा ने कॉलेज में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्शन न लेने पर उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया. अब इस मामले में ओडिशा क्राइम ब्रांच ने प्रारंभिक आरोपपत्र दायर किया है.

दाखिल किया आरोपपत्र

बता दें कि यह आरोपपत्र 504 पृष्ठों का दस्तावेज है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(3) के तहत पेश किया गया. जांच में 120 गवाहों के बयान लिए गए और डिजिटल उपकरणों से अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं, हालांकि जांच पूरी नहीं हुई है और BNSS की धारा 193(9) के तहत अन्य लोगों की संलिप्तता जांचने के लिए काम जारी है. यह मामला सौम्यश्री के भाई अरिजीत डे की शिकायत पर शुरू हुआ. DSP इमान कल्याणी नायक के नेतृत्व में जांच में पता चला कि सौम्यश्री को उनके विभागाध्यक्ष और सहायक प्रोफेसर समीर कुमार साहू ने गंभीर मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया. उन पर अनुचित मांगें भी थोपी गईं.

मामले में हुई गिरफ्तारी

इस उत्पीड़न को सहन न कर पाने के कारण सौम्यश्री ने आत्महत्या की कोशिश की और 14 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सबसे पहले 12 जुलाई को प्रोफेसर समीर कुमार साहू को हिरासत में लिया गया. इसके बाद 14 जुलाई को कॉलेज के चेयरमैन दिलीप कुमार घोष गिरफ्तार हुए. 3 अगस्त को दो छात्राओं, शुभ्रा संबित नायक और ज्योति प्रकाश बिस्वाल को भी पकड़ा गया.

लोगों ने की न्याय की मांग

क्राइम ब्रांच का कहना है कि जांच और आगे बढ़ेगी ताकि सभी दोषियों की भूमिका साफ हो सके. सौम्यश्री की मौत ने कॉलेज और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. परिवार और स्थानीय लोग इस घटना से बेहद दुखी हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. क्राइम ब्रांच ने वादा किया है कि हर पहलू की जांच होगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. इसी बीच, कॉलेज प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे. ( इनपुट-IANS)

FAQ

क्राइम ब्रांच ने क्या कार्रवाई की?

ओडिशा क्राइम ब्रांच ने प्रारंभिक आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें 120 गवाहों के बयान और डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं. जांच अभी भी जारी है और अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है.

अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?

इस मामले में प्रोफेसर समीर कुमार साहू, कॉलेज के चेयरमैन दिलीप कुमार घोष और दो छात्राएं, शुभ्रा संबित नायक और ज्योति प्रकाश बिस्वाल को गिरफ्तार किया गया है.