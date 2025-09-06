प्रेमी ने रचा खूनी खेल, बेवफा प्रेमिका को उतारा मौत के घाट; महीनों बाद मिली सड़ी-गली लाश
ओडिशा के कलिंग मुंडिया स्थित एक गहरी खदान से 22 वर्षीय केयरटेकर निरुपमा परिदा का सड़ा-गला शव बरामद किया गया है. पुलिस ने देबाशीष बिसोई नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने बेवफाई के शक में निरुपमा की हत्या करने की बात कबूल की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:21 PM IST
Odisha Crime: ओडिशा के कलिंग मुंडिया स्थित एक गहरी खदान से 22 वर्षीय केयरटेकर निरुपमा परिदा का सड़ा-गला शव बरामद किया गया है. पुलिस ने देबाशीष बिसोई नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने बेवफाई के शक में निरुपमा की हत्या करने की बात कबूल की है.

जानकारी के अनुसार, निरुपमा भुवनेश्वर में एक घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी. 24 जनवरी को उसने अपने परिवार को बताया कि वह अपने पैतृक गांव रानपुर जा रही है, लेकिन वह नहीं पहुंची। उसके परिवार ने 27 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद भरतपुर पुलिस ने जांच शुरू की. प्रारंभिक प्रयासों के बावजूद, मामला महीनों तक अनसुलझा रहा और परिवार ने न्याय की मांग करते हुए बार-बार मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित अन्य उच्च अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की. 

देबाशीष बिसोई ने कबूला अपना अपराध

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस हफ्ते सफलता तब मिली जब भरतपुर पुलिस को निरुपमा के मोबाइल फोन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिले, जो उसके लापता होने के बाद भी रुक-रुक कर चालू था. पुलिस ने देबाशीष बिसोई को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर निरुपमा के साथ रिश्ते में था. बाद में उसने निरुपमा की हत्या उसी दिन करना कबूल किया जिस दिन वह लापता हुई थी. 

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस आयुक्त ने कहा कि मृतका और आरोपी दोनों एक साथ उस जगह गए थे. जब वह अकेली थी, तो मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी और शव को खाली पड़ी खदान में फेंक दिया. वह उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल करता रहा और उसके बैंक खाते से पैसे निकालता रहा. पुलिस आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि कंकाल की पहचान निरुपमा के पिता और भाई ने की, जो इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे थे. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने अपराध में प्रयोग किये गए वाहन को बरामद कर लिया है तथा आगे की जांच जारी है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

