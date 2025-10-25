Advertisement
नाबालिग से दूर के चाचा और भाई ने किया गैंगरेप, विपक्षी पार्टी का आरोप- 16 महीने में 5000 रेप हुए

ओडिशा की एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. परिवार और रिश्ते की गरिमा को तार-तार करने वाली इस कांड में दूर के रिश्ते में लगने वाले चाचा और भाई ने ही नाबालिग बच्ची की इज्जत लूट ली. उधर बीजेडी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि राज्य में 16 महीने में 5000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप की वारदात हुई है. 

Edited By:  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:38 PM IST
पूरा परिवार मूर्ति विसर्जन का जुलूस देखने गया तो दूर के रिश्तेदारों ने ही एक नाबालिग के साथ घिनौनी हरकत की. रिश्ते को शर्मसार करने वाला यह मामला ओडिशा के पुरी जिले के चंदनपुर इलाके का है. 22 अक्टूबर को 16 साल की लड़की के साथ उसके कुछ दूर के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया. नाबालिग पीड़िता ने शुक्रवार को चंदनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बीजेडी ने आरोप लगाया है कि ओडिशा की वर्तमान भाजपा सरकार के राज में 16 महीने में 5000 महिलाओं से रेप हुआ. 

एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग ने शुक्रवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके रिश्ते में लगने वाले चाचा और भाई ने 22 अक्टूबर को उसके साथ दुष्कर्म किया. उस समय वह घर में अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी. शिकायत के अनुसार पीड़िता का परिवार देवी काली की मूर्तियों का विसर्जन जुलूस देखने गया था. 

परिवार के सदस्यों के घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई. स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीणों के दबाव के कारण परिवार शुरू में शिकायत दर्ज कराने से हिचकिचा रहा था लेकिन शुक्रवार को पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं जिनसे थाने में पूछताछ की जा रही है.

उधर, मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल ने इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा की. पार्टी ने आरोप लगाया कि यह चौंकाने वाला अपराध एक बार फिर ओडिशा में कानून-व्यवस्था की पूर्ण विफलता को उजागर करता है. बीजद ने बार-बार दोहराया है कि राज्य में कानून प्रवर्तन तंत्र बुरी तरह विफल रहा है. कानून का डर खत्म हो गया है, जबकि अपराधी अब बेखौफ होकर काम कर रहे हैं. 

बीजद ने यह भी कहा कि पिछले 16 महीनों में ही ओडिशा में 5,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ है, जो ओडिशा में वर्तमान सरकार के तहत महिलाओं की बिगड़ती स्थिति को उजागर करता है. (IANS) 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

