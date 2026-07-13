/मामूली बात पर आपा खो बैठी पत्नी, पति के सिर पर दे मारा मोबाइल फोन! अस्पताल में तोड़ा दम

Odisha Domestic Violence: ओडिशा के बोलांगीर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पति-पत्नी के बीच मामूली सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा मातम में बदल गया. गुस्से में आकर पत्नी ने अपने पति के सिर पर मोबाइल फोन दे मारा. इस हमले में पति गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी जान चली गई. इस घटना ने पूरे इलाके के लोगों को हैरान कर दिया है कि कैसे एक छोटा सा गुस्सा किसी की जान ले सकता है.
यह पूरी घटना ओडिशा के बोलांगीर जिले की है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार के दिन पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई थी. देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई. इसी बीच पत्नी ने आपा खो दिया और पास में रखा मोबाइल फोन उठाकर पति के सिर पर दे मारा. मोबाइल का वार इतना जोरदार था कि पति के सिर से खून बहने लगा और वह वहीं तड़पने लगा.
अस्पताल से मिल गई थी छुट्टी
पति को लहूलुहान हालत में देखकर परिवार के बाकी लोग घबरा गए. उसे तुरंत बिना वक्त गंवाए बोलांगीर के जिला मुख्यालय अस्पताल (DHH) ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और पट्टी बांधी. कुछ समय बाद जब पति की हालत में सुधार दिखने लगा, तो डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया. परिवार वाले उसे लेकर वापस घर आ गए और सबने राहत की सांस ली कि चलो अब खतरा टल गया है.
घर लौटते ही बिगड़ी तबीयत
लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी. घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद पति की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी. उसे असहज महसूस होने लगा और वह दर्द से कराहने लगा. उसकी बिगड़ती हालत को देखकर घरवाले बुरी तरह डर गए. वे उसे दोबारा आनन-फानन में उसी जिला मुख्यालय अस्पताल लेकर भागे ताकि उसकी जान बचाई जा सके.
डॉक्टरों की कोशिश रही नाकाम
अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों की इमरजेंसी टीम ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया. तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और उसे मृत घोषित कर दिया गया. इस खबर के सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मोबाइल फोन का वार जानलेवा साबित हो जाएगा.
पुलिस कर रही है मामले की जांच
इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर उस दिन दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था. पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत की असली वजह और सिर की चोट कितनी गहरी थी, इसका साफ पता चल सकेगा. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.