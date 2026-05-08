खौफनाक वारदात! बीच सड़क पर GRP जवान को खंभे से बांधा, भीड़ ने उतारा मौत के घाट! देखती रही पुलिस

Odisha Mob Lynching: ओडिशा के खोरधा जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां के बेनूपुर इलाके में भीड़ ने एक सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) के कांस्टेबल की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान सौम्य रंजन स्वैन के रूप में हुई है, जो पिछले 12 सालों से कटक में अपनी सेवाएं दे रहे थे. घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ का हिंसक चेहरा साफ दिखाई दे रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस मॉब लिंचिंग की घटना ने फिर से दहशत पैदा कर दी है.

कैसे शुरू हुआ मौत का तांडव?

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांस्टेबल सौम्य रंजन अपने एक साथी ओम प्रकाश राउत के साथ मोटरसाइकिल से किसी आधिकारिक काम के लिए जा रहे थे. तभी बेनूपुर इलाके में स्थानीय लोगों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए. आरोप है कि कांस्टेबल और उनके साथी ने दो महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां कीं और उनकी बाइक ने महिलाओं को टक्कर मार दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि टक्कर के बाद महिलाएं कुछ दूर तक घिसटती चली गईं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

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भीड़ के हत्थे चढ़े कांस्टेबल

जैसे ही महिलाओं से बदसलूकी की खबर फैली, वहां भारी संख्या में लोग जमा हो गए. भीड़ ने कांस्टेबल की बाइक को घेर लिया और सौम्य रंजन को पकड़ लिया. गुस्साए लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए कांस्टेबल की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि उनके साथी ओम प्रकाश वहां से भाग निकलने में सफल रहे, लेकिन सौम्य भीड़ के बीच फंस गए. गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी जान चली गई.

पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

इस घटना के बाद मृतक कांस्टेबल की मां ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके बेटे को स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में पीट-पीटकर मार डाला गया और किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की. अगर पुलिस समय रहते हस्तक्षेप करती, तो शायद सौम्य की जान बच सकती थी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी भीड़ का उग्र रूप और पुलिस की लाचारी पर लोग सवाल उठा रहे हैं.

डिप्टी कमीश्नर ने क्या कहा?

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जगमोहन मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज की गई है. महिलाओं की तरफ से दुर्व्यवहार की शिकायत है, तो पुलिस कांस्टेबल की हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है. पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों की पहचान कर रही है जो इस मॉब लिंचिंग में शामिल थे. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डिस्क्लेमर: वीडियो वीभत्स होने के कारण क्लिप को इस खबर के साथ नहीं दिया गया.