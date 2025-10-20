Advertisement
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या, 28 पन्नों के सुसाइड नोट में कही ये बात

Ola Engineer Commits Suicide: ओला इलेक्ट्रिक्स में कार्यरत 38 वर्षीय इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली तथा अपने पीछे 28 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल सहित अपने वरिष्ठों पर मानसिक उत्पीड़न और वित्तीय शोषण का आरोप लगाया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 05:05 PM IST
Ola Staff Suicide: ओला इलेक्ट्रिक में कार्यरत एक 38 वर्षीय इंजीनियर ने मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण से तंग आकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान के. अरविंद के रूप में हुई है जो 2022 से कंपनी में होमोलोगेशन इंजीनियर के रूप में कार्यरत था. अरविंद ने अपने पीछे 28 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल और वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत कुमार दास सहित अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस के अनुसार, अरविंद ने 28 सितंबर को बेंगलुरु के चिक्कलसंद्रा स्थित अपने आवास पर जहर खा लिया. उनके दोस्तों ने उन्हें महाराजा अग्रसेन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने इस संबंध में अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट (UDR) दर्ज कर ली है.

जानें इंजीनियर ने सुसाइड नोट में क्या कहा?

अरविंद की मृत्यु के दो दिन बाद उनके भाई को एक 28 पन्नों का नोट मिला, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यस्थल पर लगातार मानसिक उत्पीड़न, वेतन में गड़बड़ी और अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा. उन्होंने लिखा कि कंपनी ने उनके वेतन और भत्ते रोके और उन्हें सिस्टमेटिक रूप से अपमानित किया गया, जिससे उन्हें आत्महत्या का कदम उठाना पड़ा. सुसाइड नोट में ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर भाविश अग्रवाल और वरिष्ठ अधिकारी सुब्रत कुमार दास को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है.

अरविंद के भाई ने दावा किया कि उनकी मृत्यु के दो दिन बाद उनके बैंक खाते में ₹1746313 का एक संदिग्ध NEFT ट्रांसफर हुआ. जब उन्होंने कंपनी से इस लेन-देन के बारे में जानकारी मांगी तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. बाद में कंपनी के तीन प्रतिनिधि कृतेश देसाई, परमेश और रोशन अरविंद के घर पहुंचे, लेकिन वे भी इस ट्रांसफर के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सके. इस घटना से परिवार को कंपनी की मंशा पर संदेह है.

जानकारी के अनुसार, 6 अक्टूबर को अरविंद के भाई की शिकायत पर भाविश अग्रवाल, सुब्रत कुमार दास और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, मानसिक उत्पीड़न, और आर्थिक शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने कर्मचारी की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है. कंपनी ने कहा कि हमारे सहयोगी अरविंद के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से हमें गहरा दुख है. इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. अरविंद ने कंपनी के साथ साढ़े तीन साल से अधिक समय तक काम किया और इस दौरान उन्होंने कभी भी नौकरी या उत्पीड़न को लेकर कोई शिकायत नहीं की. कंपनी ने यह भी कहा कि अरविंद की भूमिका में कंपनी के शीर्ष प्रबंधन या संस्थापक से कोई प्रत्यक्ष संपर्क शामिल नहीं था. ओला ने बताया कि उसने अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और अस्थायी सुरक्षात्मक आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं. कंपनी ने कहा कि अरविंद के परिवार को तत्काल सहायता के रूप में पूर्ण और अंतिम भुगतान किया गया. साथ ही यह भी कहा कि ओला इलेक्ट्रिक जांच में पूरा सहयोग कर रही है और सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सहायक कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

