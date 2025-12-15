लोगों की एक छोटी सी गलती और घर-दुकानों पर लगे सवा लाख CCTV हो गए हैक, लोग देख रहे 'प्राइवेट' वीडियो

Advertisement
How can CCTV be Hacked: एक छोटी सी गलती किस तरह बड़ी मुसीबत बन सकती है. इसे अब सवा लाख लोग भुगत रहे हैं, जब उनके घर-दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे अचानक हैक हो गए. लोग अब उनके प्राइवेट वीडियोज ऑनलाइन देख रहे हैं.

Dec 15, 2025
How to Protect CCTV from Being Hacked: आजकल साइबर क्राइम के मामले बहुत बढ़ गए हैं. मोबाइल फोन हैक होते हैं. लैपटॉप हैक होते हैं.. वाट्सऐप जैसे डिवाइस या एप के हैक होने के मामले तो आए दिन आते रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है ? आपके घर या ऑफिस में लगा सीसीटीवी भी हैक हो सकता है? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक, दो, दस या हजार  नहीं बल्कि पूरे 1 लाख 20 हज़ार प्राइवेट कैमरे हैक हो चुके हैं और उनके वीडियो अब डार्क वेब पर बिक रहे हैं! आखिर ये कैमरे कैसे हैक हो रहे हैं?

छोटी सी गलती और हैक हो गए सवा लाख CCTV

जरा सोचिए, आपके घर की लॉबी या बेडरूम के बाहर लगा कैमरा या आपके ऑफिस का कैमरा अगर किसी अनजान हैकर की स्क्रीन पर LIVE चल रहा हो, तो वो कितना खतरनाक होगा? दक्षिण कोरिया में लोगों ने एक छोटी सी गलती की थी और उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि वो अब पछता रहे हैं.

वहां लोगों की इस एक ‘छोटी सी गलती’ की वजह से हैकर्स ने 1 लाख 20 हज़ार घरों के CCTV, बेबी मॉनिटर, यहां तक कि स्मार्ट टीवी के कैमरे तक हैक कर लिए.  फिर उन्होंने लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड किए, एडल्ट वीडियो बनाए और विदेशी वेबसाइट पर बेच डाले! 

हैकर्स के पास पहुंच गया सभी कैमरों का एक्सेस

आखिर वो ऐसा करने में क्यों सफल हुए? तो जवाब है कि कई यूजर्स ने कैमरों में डिफॉल्ट पासवर्ड ही नहीं बदला था. कुछ लोग एक ही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल कर रहे थे. सबसे बड़ी गलती, ज्यादातर लोगों ने कैमरे को सीधे इंटरनेट पर पब्लिक IP से जोड़ दिया था. ऐसे में कैमरे इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड थे. फिर क्या, हैकर्स ने बस सर्च किया और उन्हें कैमरे मिल गए. यानी लोगों ने खुद हैकर्स को रिमोट दे दिया!  

IP कैमरे यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरे आजकल CCTV के सस्ते और स्मार्ट विकल्प बन गए हैं. ये इंटरनेट नेटवर्क से जुड़े रहते हैं और हैकर्स के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं, खासकर तब जब पासवर्ड कमजोर हों.

पुलिस ने 3 लोगों को किया अरेस्ट

इस मामले में चार लोगों को अरेस्ट किया गया है. पुलिस के अनुसार चारों आरोपी अलग-अलग काम करते थे. उनके संगठित गिरोह नहीं थे. तीन लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जो वेबसाइट से यह वीडियो खरीदते या देखते थे. पुलिस विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर वेबसाइट को ब्लॉक और बंद कराने में जुटी है.

आईपी कैमरा हैकिंग व गैर-कानूनी फिल्मिंग बेहद गंभीर अपराध है. ऐसे वीडियो देखना और रखना दोनों अपराध है. पुलिस ने अब तक 58 जगहों पर जाकर पीड़ितों की पासवर्ड बदलने में मदद की. 

साइबर हैकिंग से कैसे कर सकते हैं बचाव?

अब सवाल है कि आप ऐसे मामलों से कैसे बच सकते हैं. तो सबसे बड़ा उपाय पासवर्ड सुरक्षा है. कैमरे का एक्सेस पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें. कम से कम 12 अक्षर, नंबर और सिंबल मिलाकर अपना नया पासवर्ड बनाएं. हर तीन महीने में फर्मवेयर अपडेट कीजिए. 

कैमरे को इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट मत कीजिए. इसे लोकल नेटवर्क पर रखिए. Two-Factor Authentication ऑन कीजिए. जब जरूरत न हो तो कैमरे से रिमोट एक्सेस बंद कर दें. जब इस्तेमाल न कर रहे हों तो लेंस पर फिजिकल शटर या टेप लगा दें. 

अपना कैमरा आज ही सिक्योर करें. अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो कैमरा आपकी सुरक्षा के लिए लगा है, वही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी न बन जाए.  

