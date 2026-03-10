कैब में की बस एक गलती और घर से साफ हो गया 25 लाख का गोल्ड! परिवार को भारी पड़ गई 3 दिन की ट्रिप

Bengaluru Cab Crime News: अगर आप कभी कैब में सफर कर रहे हों तो भूलकर भी अपनी निजी बातें उसमें न करें. कहीं ऐसा न हो कि कैब ड्राइवर गलत प्रवृति का निकल आए और वह आपकी पर्सनल बातें सुनकर घर की कीमती चीजों पर हाथ साफ कर ले. बेंगलुरु में ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां पर कैब ड्राइवर रहमान ने मुंबई जा रहे परिवार की बातें सुनीं और फिर वापस लौटकर उनके घर से 25 लाख रुपये के सोने चुरा लिए.

कैब में बैठी सवारी की सुनी बातें

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 11 फरवरी को बेंगलुरु के हेब्बल नाम के इलाके में हुई. वहां रहने वाले सैयद सलमान और उनके परिवार को किसी काम से 3 दिन के लिए हेब्बल से यशवंतपुर जाना था. इसके लिए उन्होंने कैब बुक की, जिसे अब्दुल रहमान नामक 40 वर्षीय कैब ड्राइवर चला रहा था.

रास्ते में सलमान ने अपनी पत्नी से अपनी ट्रैवल योजनाओं के बारे में डिस्कस किया. बात ही बातों में उन्होंने जाहिर कर दिया कि उनका परिवार तीन दिनों तक घर से बाहर रहने वाला है. सलमान ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसने घर में अलमारी का लॉक ठीक ढंग से लगाया था या नहीं. उन्होंने दबे शब्दों में अलमारी में रखे सोने का भी जिक्र किया.

Add Zee News as a Preferred Source

घर से चुरा लिया 25 लाख का सोना

कैब चला रहे रहमान की नजरें जरूर सड़क पर थीं लेकिन कान उन कपल की बातों पर लगे हुए थे. जैसे ही उसने अलमारी में सोना रखे होने के बारे में सुना, उसने तुरंत चोरी की योजना बनाना शुरू कर दिया. परिवार को यशवंतपुर छोड़ने के बाद रहमान हेब्बल लौट आया और सलमान का घर ढूंढकर अलमारी में रखे 25 लाख रुपये का सोना लेकर चंपत हो गया.

तीन दिन बाद जब सलमान अपने परिवार के साथ घर वापस लौटा तो उन्हें अपने घर में हुई चोरी का पता चला. उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे लेकिन कुछ पता नहीं चला. बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत में दर्ज करवाई. पुलिस ने भी कई दिनों तक मेहनत की लेकिन चोर का पता नहीं चला. अचानक एक दिन पुलिस को एक छोटा क्लू हाथ लगा और उसने रहमान को धर दबोचा. जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस ने उससे चोरी किया सोना भी बरामद कर लिया.

चोर तक कैसे पहुंची पुलिस?

जांच कर रहे हेब्बल पुलिस के अधिकारियों ने इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की. गौर से देखने पर उन्हें एक कार दिन में कई बार सलमान के घर के आसपास से गुजरते हुए दिखाई दी. उसने एक ही दिन में उस घर के 8 चक्कर लगाए थे. इससे पुलिस को उस गाड़ी पर शक हो गया. उसने जूम करवाकर गाड़ी का नंबर निकलवाया. इसके बाद वह आरोपी रहमान तक पहुंच गई. शुरू में तो उसने चोरी में कोई हाथ होने से इनकार किया. लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सारा अपराध तोते की तरह बता दिया.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पता चला कि यह उसका पहला अपराध नहीं था. यह उसका अपराध करने की मॉडस ऑपरेंडी थी. वह पहले भी इसी ट्रिक से सवारियों की बातें सुनकर कई घरों में चोरियां कर चुका था. वह जेल भी जा चुका था और हाल में ही जमानत पर जेल से रिहा हुआ था.