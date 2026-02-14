Crime News: एक फोन कॉल… और फिर कभी घर नहीं लौटा पति, आशिक BLO ने नहर में बना दी 'कब्र'; फिर ऐसे खुला पूरा राज

Love Affair News in Hindi: पश्चिम बंगाल में अनैतिक संबंधों में राह में रोड़ा बनने पर एक बूथ-लेवल अधिकारी (BLO) ने प्रेमिका के पति को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद उसके शरीर के तीन टुकड़े करके नहर में अलग-अलग जगह बहा दिया. इस हत्या में उसके दोस्त ने भी उसका साथ दिया है. लेकिन काफी होशियारी बरतने के बावजूद वह एक गलती कर गया और उसी क्लू को पकड़कर पुलिस ने हत्यारे आशिक BLO को अरेस्ट कर लिया.

मर्डर कर नहर में बहा दिए अंग

पुलिस के मुताबिक, उत्तरी 24 परगना जिले के बदुरिया में रहने वाला नासिर अली अली (30 वर्ष) सोमवार रात से लापता था. उसके परिवार ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने नासिर की खोज-पड़ताल शुरू की. उसका फोन कॉल्स ट्रैकिंग पर लगाए गए. साथ ही उसकी आवाजाही के बारे में लोगों से मालूमात की गई.

इसी दौरान बीते शुक्रवार को पुलिस नहर में नासिर अली का शव बरामद हुआ. उस शव के टुकड़े करके नहर के तीन अलग-अलग स्थानों पर फेंका गया था. अब पुलिस के सामने सवाल था कि नासिर अली की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और इसके पीछे क्या मकसद था. सवाल बहुत सारे थे लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं.

एक क्लू और पकड़ में आ गया आरोपी

फिर पुलिस ने परंपरागत पुलिसिंग का सहारा लिया और नासिर अली के आखिरी फोन कॉल की जांच की. पता चला कि वह कॉल रिजवान हसन मोंडल नाम के एक BLO ने की थी. इस कॉल के बाद ही नासिर हमेशा के लिए लापता हो गया था. शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की.

शुरुआत में तो उसने नासिर से मुलाकात के बारे में इनकार कर लिया. लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो वह तोते की तरह सारा राज खोलता चला गया. उसने बताया कि नासिर के पत्नी के साथ उसके प्रेम संबंध थे. जिसका नासिर विरोध करता था. यह बात उसकी प्रेमिका ने कई बार उसे बताई थी. जिसके बाद उसने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया.

कैसे की गई नासिर अली की हत्या?

योजना के तहत उसने दोस्त सागर मायने को भी साजिश में शामिल किया. इसके बाद उसने बंगाल में चल रहे SIR से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सोमवार देर रात एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया. वहां पहुंचने पर नासिर को धारदार हथियारों से मार डाला गया. इसके बाद उसके शव के कई टुकड़े करके नहर में अलग-अलग जगह बहा दिए गए. जिससे किसी को भी कोई सुराग न मिले.

इस खुलासे के बाद पुलिस ने रिजवान हसन मोंडल को अरेस्ट कर लिया गया. साथ ही उसके साथी सागर मायने को दबोच लिया गया. दोनों पर हत्या करने, शव के टुकड़े करने और नहर में फेंकने के आरोप में अरेस्ट किया गया है. वहीं प्रेमिका की भूमिका की भी जांच की जा रही है.