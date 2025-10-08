बुजुर्ग सेल्समैन ऑनलाइन रोमांस का शिकार, फेसबुक-व्हाट्सएप पर गर्लफ्रेंड ने ठगे 6 लाख

Singapore Crime: सिंगापुर में एक 68 वर्षीय सेल्समैन एक ऑनलाइन रोमांस घोटाले का शिकार हो गया है. जानकारी के अनुसार, एनजी नाम के एक शख्स की मुलाकात अगस्त 2025 में फेसबुक पर ली सिन नाम की एक महिला से हुई थी और जल्द ही उनकी चैट व्हाट्सएप पर होने लगी जहां एनजी ने महिला से प्यार का इजहार किया. अगले दो महीनों में घोटालेबाज महिला ने क्यूआर कोड धोखाधड़ी का उपयोग करके एनजी से 10000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 6 लाख रुपये) ठग लिए.

बता दें, सच्चाई तब सामने आई जब एनजी ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की इच्छा जताई लेकिन उसे बार-बार बहाने मिलते रहे. आखिरकार, उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है जिसके बाद पुलिस ने जांच की और धोखेबाजों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ. इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन रिश्तों के खतरों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, विशेष रूप से उन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए जिनके पास धन है, लेकिन उनके पास साथी नहीं है.

जानें क्या है पूरा मामला

Add Zee News as a Preferred Source

एनजी जिनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन जीवनसाथी नहीं था, इस घोटाले का शिकार हो गए. ली सिन से उनकी दोस्ती अगस्त में सेवानिवृत्ति के बाद शुरू हुई जिस दौरान उन्होंने अपना पूरा समय फेसबुक पर बिताया. ली सिन नाम की एक आकर्षक प्रोफाइल ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जिसके बाद जिदगी, काम और सपनों पर मीठी-मीठी बातें और व्हाट्सएप पर गहरी बातचीत हुई. ली सिन ने चीन में रहने का दावा किया और सिंगापुर जाने की इच्छा जताई लेकिन उनके पिछले अपराधों के कारण उन्हें सिंगापुर में प्रवेश नहीं मिल पाया.

इस घोटाले में तब नया मोड़ आया जब सेक्शन चीफ वांग नामक एक कथित चीनी अधिकारी ने एनजी से संपर्क किया और एक शुल्क के बदले ली सिन के प्रवेश की सुविधा देने का वादा किया. एनजी ने एक क्यूआर कोड स्कैन किया और पैसे ट्रांसफर कर दिए. पहले हफ्ते में कई क्यूआर कोड आए, जिनमें से हर एक नए बहाने के लिए और पैसे की मांग कर रहा था. सितंबर में ली ने तस्वीरें भेजकर दावा किया कि वह हवाई अड्डे पर पहुंच गया था, लेकिन ज़्यादा गहने होने के कारण उसे रोक लिया गया और और पैसे की मांग की गई. एनजी ने चीनी बैंक खातों से जुड़े क्यूआर कोड के जरिए कई हजार ट्रांसफर कर दिए. एनजी को शक होने पर उसने अक्टूबर 2025 की शुरुआत में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जांच में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ.