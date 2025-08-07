दुनिया की नजर में छोटी सी पान की दुकान, अंदर काम ऐसा पूरे इलाके में हो रही कानाफूसी, जान बचाकर भाग रहे लोग
दुनिया की नजर में छोटी सी पान की दुकान, अंदर काम ऐसा पूरे इलाके में हो रही कानाफूसी, जान बचाकर भाग रहे लोग

महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां दुनिया की नजर में एक छोटी सी पान की दुकान में ऐसा कांड हो रहा था कि जब लोगों को पता चला तो हैरान हो गए. जानें पूरी खबर. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 07, 2025, 09:52 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक
प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो साभार: ग्रोक

मुंबई के विक्रोली में एक छोटी सी पान की दुकान, जो बाहर से देखने में बिल्कुल मामूली थी, वो असल में नशे का अड्डा थी! जी हां, इस दुकान की आड़ में ड्रग्स का गोरखधंधा चल रहा था. मुंबई पुलिस ने जब इसकी भनक पकड़ी, तो दुकानदार को रंगे हाथों धर दबोचा. अब इस खबर ने पूरे टैगोर नगर में हलचल मचा दी है. लोग डर के मारे कानाफूसी कर रहे हैं, और कई तो वहां से गुजरने में भी कतरा रहे हैं.

जानें क्या है पान की दुकान का मामला
विक्रोली के टैगोर नगर में 48 साल का मनवर जमीरुल्ला अंसारी अपनी पान की दुकान चलाता था. बाहर से तो वो पान, सिगरेट और गुटखा बेचता दिखता था, लेकिन अंदरखाने वो एमडी ट्रंप जैसी खतरनाक ड्रग्स बेच रहा था. पुलिस को किसी ने गुप्त सूचना दी और फिर विक्रोली पुलिस ने छापा मारकर उसे पकड़ लिया.

तलाशी के दौरान ड्रग्स बरामद
पुलिस ने दुकान की तलाशी ली तो उनके हाथ 92 ग्राम एमडी ड्रग्स लगी. बाजार में इसकी कीमत करीब 1.84 लाख रुपये है. इतना ही नहीं, पुलिस ने मनवर के खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है. अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये ड्रग्स उसे कहां से मिल रही थी और वो कितने समय से ये गलत धंधा कर रहा था.

इलाके में खौफ का माहौल
जैसे ही ये खबर फैली, टैगोर नगर में हड़कंप मच गया. लोग हैरान हैं कि उनकी रोज की पान दुकान में ऐसा गंदा काम चल रहा था. कई लोग तो अब उस गली से जाने में भी डर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें पहले से शक था, क्योंकि दुकान पर अजीब-अजीब लोग आया करते थे. लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसकी शिकायत करे. पुलिस की सख्ती
पुलिस का कहना है कि वो नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे. वो ये भी जांच रहे हैं कि क्या मनवर किसी बड़े ड्रग्स गिरोह का हिस्सा था. पुलिस को शक है कि वो लंबे वक्त से ये धंधा चला रहा था और कई लोगों को ड्रग्स बेच चुका था. (इनपुट आईएएनएस से भी)

Drug

