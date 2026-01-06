Advertisement
Hindi Newscrimeअंबाला से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, ISI के लिए करता था काम; पठानकोट से भी 15 साल का लड़का गिरफ्तार

अंबाला से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, ISI के लिए करता था काम; पठानकोट से भी 15 साल का लड़का गिरफ्तार

Pakistan: अंबाला पुलिस ने ISI के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने के आरोप में एक 31 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, सुनील पिछले छह से सात महीनों से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों से संपर्क में था और फर्जी महिला प्रोफाइल के जरिए बहलाया गया था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:47 AM IST
ISI: पंजाब के अंबाला और पठानकोठ से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. पठानकोठ से पकड़े गए आरोपी की उम्र मात्र 15 वर्ष है, जबकि अंबाला से गिरफ्तार किए गए सुशील की उम्र 31 वर्ष है. दोनों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए संवेदनशील जानकारी जुटाने और साझा करने का आरोप है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है.

बता दें, अंबाला पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (ISI) के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 31 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है जो साहा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले सबगा गांव का निवासी है. जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को अंबाला छावनी बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, सुनील पिछले 6 से सात महीनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था. पुलिस ने बताया कि उसे एक फर्जी महिला फेसबुक प्रोफाइल के जरिए बहलाया गया.

सैन्य ठिकानों की जानकारी साझा करता था सुनील 

जानकारी के अनुसार, सुनील एक निजी ठेकेदार के साथ काम करता था और वायुसेना स्टेशन तक उसकी नियमित पहुंच थी जहां वह सैन्य इकाइयों में निर्माण परियोजनाओं पर पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत था. अपने पद का फायदा उठाते हुए उसने सैन्य इकाइयों के स्थान, सैनिकों की आवाजाही और तैनाती से संबंधित गोपनीय जानकारी ISI के साथ साझा की. पुलिस ने व्हाट्सएप चैट और वॉयस कॉल रिकॉर्ड बरामद किए हैं, जो उसे पाकिस्तानी हैंडलर्स से जोड़ते हैं. इसके अलावा, पुलिस अब उसके बैंक खाते की जांच कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पता चल सके.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश में 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या, अल्पसंख्यकों की कत्लगाह बना पड़ोसी मुल्क; अबतक 7 की मौत

अंबाला क्राइम डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सुनील को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है. उन्होंने कहा कि हम ये जांच रहे हैं कि क्या उसने अकेले यह काम किया या इसमें अन्य लोग भी शामिल थे. पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना है. पुलिस के अनुसार, पाकिस्तान की आईएसआई ने फर्जी ऑनलाइन पहचान के जरिए सुनील पर विश्वास जमाया और फिर एहसान और पैसे के बदले संवेदनशील जानकारी हासिल की. सुरक्षा एजेंसियां अब लीक हुई जानकारी का आकलन कर रही हैं.

पठानकोट से जासूसी करने के आरोप में 15 साल का लड़का गिरफ्तार

इस बीच, पठानकोट पुलिस ने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक 15 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया है. पुलिस का आरोप है कि लड़का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े हैंडलर्स के संपर्क में था. पुलिस के अनुसार, नाबालिग पिछले एक साल से आईएसआई के एजेंटों के साथ भारत से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि जांच से पता चलता है कि आईएसआई जासूसी गतिविधियों के लिए छोटे बच्चों को निशाना बनाने और भर्ती करने की कोशिश कर रहा है

 

Shashank Shekhar Mishra

