Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के पालघर से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जानकारी के अनुसार, पालघर के एक इलाके में शाम के वक्त एक सिरफिरे आशिक ने अपनी ही प्रेमिका पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना बर्बर था कि आरोपी ने महिला की गर्दन और कमर पर एक के बाद एक कई वार किए. बीच सड़क पर सरेआम हुए इस खूनी खेल से पूरे इलाके में दहशत फैस गई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि लहूलुहान महिला वहीं सड़क पर गिर पड़ी.
गंभीर रूप से घायल हुई 27 वर्षीय इस महिला की पहचान स्नेहल सावंत के रूप में हुई है. स्नेहल पालघर जिला कलेक्टर ऑफिस (कलेक्ट्रेट) में सरकारी कर्मचारी हैं और गोल्ड सिनेमा इलाके के पास ही एक बिल्डिंग में किराए का कमरा लेकर रहती थीं. पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में जो बात सामने आई है, उसने सबको चौंका दिया है.
हमलावर कोई और नहीं बल्कि स्नेहल का बॉयफ्रेंड अमोल मुले है. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी अमोल मुले बॉम्बे हाई कोर्ट में कार्यरत है. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके रिश्ते में भारी तनाव चल रहा था. गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे गोल्ड सिनेमा के पास दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हुई, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गई और अमोल ने जेब से चाकू निकालकर स्नेहल पर हमला कर दिया.
हमले के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से स्नेहल को लहूलुहान हालत में पालघर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें शुरुआती इमरजेंसी इलाज दिया गया. हालांकि, घाव इतने गहरे थे और खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत बोइसर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया. फिलहाल वहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.
इस मामले की खबर मिलते ही पालघर के पुलिस अधीक्षक (SP) यतीश देशमुख ने तुरंत फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया. एसपी खुद घायल महिला का हाल जानने और उनका बयान लेने अस्पताल पहुंचे. पालघर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अनंत पराड के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं जो फरार आरोपी अमोल मुले की तलाश में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि वारदात के पीछे मुख्य वजह रोमांटिक रिश्ते का विवाद ही नजर आ रहा है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही असली वजह पूरी तरह साफ हो पाएगी. कलेक्ट्रेट और हाई कोर्ट से जुड़े इस मामले ने शहर के लोगों को चिंता में डाल दिया है.