14 साल की बांग्लादेशी बच्ची से 3 महीने तक रेप, 200 दरिंदों ने किया शोषण; मासूम ने बताई दिल दहला देने वाली आपबीती

Palghar Sex Racket Case: महाराष्ट्र के पालघर जिले में सेक्स रैकेट बचाई गई 14 साल लड़की ने पुलिस और अपने बचावकर्ताओं को जो बताया है वो जानकर आप हिल जाएंगे. स्कूल में एक सब्जेक्ट में फेल होने के बाद वह घर से भाग गई थी और सरहद पार बांग्लादेश से भारत आ गई. वो यहां आने के बाद सेक्स रैकेट में फंस गई, जहां तीन महीने में उसके साथ 200 पुरुषों ने यौन उत्पीड़न किया. मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस की मानव तस्करी विरोधी इकाई (AHTU) ने एनजीओ एक्सोडस रोड इंडिया फाउंडेशन और हार्मनी फाउंडेशन के साथ संयुक्त अभियान में लड़की को बचाया था.

वसई के नायगांव में मौजूद एक फ्लैट पर 26 जुलाई को छापेमारी के बाद अब तक गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में से छह बांग्लादेशी नागरिक हैं. इनमें 14 साल की एक लड़की समेत पांच पीड़ितां शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर महाराष्ट्र के नवी मुंबई और पुणे के अलावा गुजरात और कर्नाटक के अलग अलग जगहों पर तस्करी करके लाया गया था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि किशोर सुधार केंद्र में दिए गए अपने बयान में 14 साल की नाबालिग लड़की ने बताया कि उसे सबसे पहले गुजरात के नाडियाड में तस्करी कर लाया गया, जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया.

बांग्लादेश की नाबालिग लड़की सेक्स रैकेट में कैसे फंसी?

हार्मनी फाउंडेशन के अध्यक्ष अब्राहम मथाई ने बताया कि लड़की स्कूल में एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, जिसके बाद वह घर से भाग गई. मथाई के हवाले से बताया गया कि फिर उसे उसकी एक जान पहतचान की महिला ने गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसने के लिए मजबूर किया और उसके बाद उसे जिस्मफरोशी के धंधे में धकेल दिया. पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि लड़की को वक्त से पहले यौवन में लाने के लिए शायद हार्मोनल इंजेक्शन दिए गए होंगे, और उसे भागने से रोकने के लिए शामक दवाएं दी गई होंगी.

गर्म चम्मच से दागकर दी गई यातनाएं

एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि तस्करों और एजेंटों ने उसे मजबूर करने के लिए उसे गर्म चम्मच से दागा. ह्यूमेन राइट्स वर्कर मधु शंकर ने बताया कि ऐसे कई मामले हैं जहां लड़कियों को बचपन में ही अगवा कर लिया जाता है और फिर उन्हें ऐसे इंजेक्शन देकर नाबालिग अवस्था में ही जिस्मफरोसी के धंधे में धकेल दिया जाता है.

पुलिस ने कहा

पुलिस का कहना है कि यह रैकेट और भी बड़ा हो सकता है. पालघर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य आरोपी मोहम्मद खालिद अब्दुल बापारी (33) शामिल हैं, जो कथित तौर पर पीड़ितों की तस्करी अलग- अलग शहरों में करता था और जुबेर हारुन शेख (38) और शमीम गफ्फार सरदार (39) भी कथित तौर पर एजेंट हैं.

पुलिस की जांच जारी

एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश जारी हैं. एमबीवीवी के पुलिस चीफ निकेत कौशिक ने बताया कि देश के अलग-अलग जगहों पर टीमें भेजी गई हैं. पुलिस ने बताया कि 27 जुलाई को पोक्सो समेत भारतीय न्याय संहिता के कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.