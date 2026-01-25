पिता बनकर आया ऑटोरिक्शा ड्राइवर... क्रेच से लेकर गया एक साल का बच्चा और फिर मार डाला; वजह जान पुलिस भी रह गई सन्न

Trending Photos
Crime News: हरियाणा के पंचकुला से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक ऑटो रिक्शा चालक ने सन्न करने वाली घटना को अंजाम दिया है. ऑटो रिक्शा चालक ने एक क्रेच से एक साल के बच्चे का अपहरण कर लिया. वह बच्चे का पित बनकर पहुंचा था और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
दरअसल, आरोपी की पहचान अजय के रूप में हुई है. वह मूल रूप से पिंजोर का निवासी है. पुलिस का कहना है कि उसने लगभग छह महीने पहले इंस्टाग्राम पर बच्चे की मां से दोस्ती की थी और कुछ मौकों पर उससे मुलाकात भी की थी. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में पाया कि अजय ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह महिला के बेटे को नापसंद करता था और मानता था कि बच्चा उससे खुलकर मिलने में बाधा है.
कब की है घटना?
पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि यह घटना शनिवार की है. पीड़ित बच्चे की मां ने उसको सुबह की शिशुगृह में छोड़कर आई थी. कुछ समय बाद आरोपी अजय वहां पहुंचा, खुद को बच्चे का पिता बताया और अपने साथ ले गया. वहीं, जब बच्चे का असली पिता शिशुगृह पहुंचा, तो पता चला कि बच्चे को पहले ही कोई और ले जा चुका था.
जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि अजय ने अपने ऑटो रिक्शा में बच्चे का अपहरण किया और वाहन की सफाई के लिए रखे कपड़े से उसका गला घोंट दिया. शनिवार को ही बच्चे का शव सुकोमाजरी बाईपास के पास एक पुलिया से बरामद किया गया. आरोपी ने बच्चे के शव को बैग में भरकर वहां पर फेंक दिया था.
आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पंचकुला स्टेशन हाउस ऑफिर इंस्पेक्टर हरि राम ने बताया कि आरोपी अजय को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. मामले की जांच को लेकर एसएचओ ने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने अपराध के पीछे का मकसद बताया और उस स्थान के बारे में भी जानकारी दी जहां उसने शव को ठिकाने लगाया था.
क्या बच्चे की मां भी मामले में संदिग्ध?
वहीं, जब पुलिस से पूछा गया कि क्या बच्चे की मां को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है, इसपर पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस स्तर पर ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या बच्चे को ले जाने वाले व्यक्ति की पहचान सत्यापित किए बिना उसे सौंपने में शिशुगृह के कर्मचारियों की ओर से कोई लापरवाही हुई थी.
