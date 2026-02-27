बॉलीवुड से लेकर कारोबारियों तक दहशत, नेटवर्क में 1 हजार शूटर्स; क्या लॉरेंस गैंग से निपट पाएगी मुंबई पुलिस

Lawrence Bishnoi News in Hindi: इसमें कोई दोराय नहीं है कि लॉरेंस गैंग बॉलीवुड के लिए सिरदर्द बन चुका है और मुंबई पुलिस के लिए बड़ी चुनौती. इस नेटवर्क के कई गुर्गे गिरफ्तार भी किए गए लेकिन फिर भी लॉरेंस की धमकियां जारी हैं. ऐसे में आपके जेहन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि लॉरेंस का बैकग्राउंड क्या है. वो कहां से आता है और कहां का रहने वाला है.

खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा लॉरेंस

असल में दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैला चुका लॉरेंस अब खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है. ना सिर्फ ब़ॉलीवुड बल्कि नेता और व्यापारियों को भी लॉरेंस के गुर्गे खुलेआम धमकाते हैं. सलमान खान से दुश्मनी के बाद लॉरेंस लाइमलाइट में आया था. जो अब अपने पर तेजी से फैलाता जा रहा है. उसका इतिहास क्या है, अब ये भी जान लीजिए.

क्राइम वर्ल्ड में कैसे रखा पहला कदम

लॉरेंस विश्नोई ने कॉलेज के दिनों में ही खिलाड़ियों और पुलिसकर्मियों के बच्चों के साथ गैंग बनाई थी. उसके खिलाफ पहला केस हत्या की कोशिश का था. तब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन का अध्यक्ष था. 2012-13 तक वो पंजाब के कुख्यात शुक्खा काहलावां गैंग से जुड़ गया था. सुक्खा काहलावां पंजाब में गन कल्चर को ग्लैमराइज करने वाला गैंग्सटर था.

सुक्खा की हत्या के बाद करने लगा बड़े अपराध

2015 में सुक्खा की हत्या के बाद लॉरेंस बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा. 2016-17 तक उस पर दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे. यानी पंजाब यूनिवर्सिटी से निकला छात्र अब ग्लोबल गैंगस्टर बन चुका है. देश विदेश में उसका नेटवर्क बहुत तेजी से फैला है.

फिल्मी स्टार के मन में लॉरेंस का खौफ

बताया जाता है कि उसके गैंग में करीब 1000 शूटर्स है, जो उसके एक इशारे पर किसी पर भी गोली चला सकते हैं. भले ही आज वो जेल में हैं. लेकिन उसका खौफ क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है. जहां देश के आम लोगों के दिलों में मायानगरी के स्टार्स बसते हैं. तो वहीं, लेकिन इन फिल्मी स्टार के मन में लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है.