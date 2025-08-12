हॉलीवुड में हड़कंप; ब्रैड पिट के घर हुई चोरी, खिड़की तोड़कर घुसे चोर, लाखों का सामान ले उड़े

Brad Pitt burglary: हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट के घर हुई चोरी ने फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी है. दो महीने पहले हुई इस वारदात में चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और घर में मौजूद कीमती सामान लेकर फरार हो गए. घटना के वक्त ब्रैड पिट घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरह से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस की जांच में सामने आया है कि यह सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि एक बड़े गैंग की साज़िश का हिस्सा है जो साउदर्न कैलिफोर्निया में कई घरों को निशाना बना चुका है.

दो महीने पुराना केस

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, यह चोरी 25 जून को लॉस एंजेलिस स्थित ब्रैड पिट के घर में हुई थी. उस वक्त 61 वर्षीय एक्टर घर पर मौजूद नहीं थे. आरोप है कि 18 साल के जैक्वोरी आर्मन वॉटसन और दमारी ज़ेयर चार्ल्स नाम के दो युवकों ने घर की सामने वाली खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की. पुलिस के अनुसार, उन्होंने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए.

एक और चोरी से खुला राज

पुलिस ने बताया कि 7 अगस्त को कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में हुई एक और चोरी के मामले की जांच के दौरान इन दोनों आरोपियों का कनेक्शन ब्रैड पिट के घर में हुई वारदात से मिला. इसी आधार पर 11 अगस्त को दोनों को गिरफ्तार किया गया. दोनों पर फर्स्ट-डिग्री बर्गलरी का आरोप लगा है और दोषी साबित होने पर उन्हें 6 साल तक की जेल हो सकती है. फिलहाल दोनों बिना जमानत के हिरासत में हैं.

तीसरा आरोपी अब भी फरार

जांच में पता चला है कि ये दोनों सिर्फ ब्रैड पिट के घर में ही नहीं, बल्कि साउथर्न कैलिफोर्निया में कई घरों में चोरी करने वाले गिरोह का हिस्सा हैं. पुलिस अब तीसरे संदिग्ध की तलाश कर रही है जो कथित तौर पर इस चोरी में शामिल था लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है.

हॉलीवुड सेलेब्रिटी घरों पर बढ़ता खतरा

यह घटना इस साल लॉस एंजेलिस में हुई कई हाई-प्रोफाइल चोरियों में से एक है. फरवरी में एक्ट्रेस निकोल किडमैन और उनके पति कीथ अर्बन के घर में भी चोर घुस गए थे. उस मामले में भी चोरों ने शीशे का दरवाजा तोड़कर घर में एंट्री की थी और सामान लेकर फरार हो गए थे. इन घटनाओं ने हॉलीवुड के कई सेलेब्रिटी की सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी है.