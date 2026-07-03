/बकरे का मटन समझकर लोग अनजाने में खा रहे थे गोमांस? पुलिस ने मारा छापा तो खुला राज, धोखाधड़ी के रैकेट का हुआ खुलासा!

वहीं टास्क फोर्स के डीसीपी वैभव गायकवाड़ ने बताया कि एच-फास्ट टीम खाने-पीने की चीजों में मिलावट और अवैध मांस सप्लाई के मामलों पर लगातार नजर रखे हुए है. ऐसे मामलों से निपटने के लिए टीम की ओर से लगातार छापेमारी चल रही है. आने वाले दिनों में इस दिशा में कार्रवाई और अधिक आक्रामक रूप लेगी. उन्होंने उपभोक्ताओं और मांस खरीदारों से अपील की गई कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते ही तुरंत अधिकारियों को सूचना दें. जिससे मिलावटखोरों को कोई जगह न मिले.