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बकरे का मटन समझकर लोग अनजाने में खा रहे थे गोमांस? पुलिस ने मारा छापा तो खुला राज, धोखाधड़ी के रैकेट का हुआ खुलासा!

Beef Sold as Goat Meat News: लोग तमाम होटलों और रेस्टोरेंट में बकरे का मटन समझकर मांस को मजे से खा रहे थे. वह सारा मांस एक मीट फैक्ट्री से सप्लाई किया जाता था. जब पुलिस ने उस फैक्ट्री में छापा मारा तो पता चला कि वहां पर गोवंशों को मारकर उनका मांस बकरे का मटन बताकर बेचा जा रहा था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 03, 2026, 03:11 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:13 AM IST
बकरे का मटन समझकर लोग अनजाने में खा रहे थे गोमांस? पुलिस ने मारा छापा तो खुला राज, धोखाधड़ी के रैकेट का हुआ खुलासा!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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