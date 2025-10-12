Advertisement
trendingNow12958972
Hindi Newscrime

परफॉर्मेंस दो या गोली खाओ... चंबल का वह डकैत, जो कॉरपोरेट स्टाइल में चलाता था गिरोह; गैंग के लोगों को देता था फिक्स सैलरी

How Dacoit Ambika Patel became Thokia: वह एक ऐसा खूंखार डकैत था, जो कॉरपोरेट स्टाइल में गिरोह चलाता था. वह गिरोह के लोगों को हर महीने फिक्स सैलरी देता और उनका डकैती का टारगेट फिक्स करता. जो लोग टारगेट पूरा नहीं कर पाते थे, वे दुनिया से मिटा दिए जाते थे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

परफॉर्मेंस दो या गोली खाओ... चंबल का वह डकैत, जो कॉरपोरेट स्टाइल में चलाता था गिरोह; गैंग के लोगों को देता था फिक्स सैलरी

Story of Dacoit Ambika Patel alias Thokia: अगर आप चंबल की घाटियों में घूमने जाएं तो सावधान रहें. वहाँ की हवाओं में अब भी ठोकिया की दहशत की गूंज है. कुछ साल पहले तक उसका नाम सुनते ही गांव वाले अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते थे और पुलिस भी उसके निशानों का पीछा करने से डरती थी. अंबिका पटेल, जिसे खौफनाक अंदाज़ में ठोकिया कहा जाता था, सिर्फ एक डाकू नहीं था—वह चंबल की घाटियों का आतंक था, जिसकी क्रूरता और चालाकी ने उसे चंबल के हर कोने में एक न भूलने वाली हकीकत बना दिया. अपनी 'भारत के खूंखार डकैत' सीरीज में आज हम उसी डाकू ठोकिया की डरावनी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जो अपने गिरोह को किसी कॉरपोरेट कंपनी के स्टाइल में चलाता था.

बहन की बेइज्जती नहीं कर सका सहन

डाकू अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया का जन्म चित्रकूट जिले के लोखरिया गांव में 7 अप्रैल 1972 को हुआ था. वह पढ़ाई में अव्‍वल था और डॉक्‍टर बनने का सपना देखता था. लेकिन एक रात उसकी बहन ने उसे बताया कि गांव के एक लड़के ने उसके साथ दुष्‍कर्म किया है. जब पुलिस और पंचायत से उसके परिवार को मदद नहीं मिली तो अंबिका ने उस लड़के की हत्‍या कर दी और बीहड़ में छिप गया. यह घटना उसके जीवन का टर्निंग प्‍वाइंट बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

चंबल में अंबिका ने ददुआ डाकू की शरण ली और अपराध की दुनिया में कदम रखा. इसके साथ ही उसका अपराध का वो सफर शुरू हुआ, जो उसकी मौत के बाद ही बंद हो सका. उसने ददुआ गिरोह में रहते हुए लूट, अपहरण और हत्‍याओं जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया. इसके बाद उसने ददुआ गिरोह से अलग होकर अपना खुद का गैंग बना लिया और फिरौती-डकैती खुलकर करने लगा. वह पुलिस और मुखबिरों से बहुत नफरत करता था और सामने पड़ने पर उन्हें बेरहम मौत देता था.

अंबिका पटेल से कैसे बना 'ठोकिया'?

एक बार कलुआ निषाद नाम के मुखबिर ने उसकी मौजूदगी के बारे में पुलिस को सूचना दे दी. जब इस बात का अंबिका को पता चला तो उसने ऐलान किया कि वह उसे ठोक देगा. इसके बाद उसने कलुआ निषाद की दिनदहाड़े हत्‍या कर दी और कहा कि जो भी उसके रास्ते में आएगा, उसे ऐसे ही ठोका जाएगा. इसके बाद इलाके में अंबिका पटेल डाकू 'ठोकिया' के नाम से चर्चित हो गया. 

डाकू ठोकिया चंबल का पहला डकैत था, जिसने अपना गिरोह किसी कॉरपोरेट कंपनी के स्टाइल में चलाया. वह गिरोह के लोगों को हर महीने फिक्स सैलरी देता था. सभी डाकुओं को लूट-डकैती के टारगेट देता था. गिरोह के जो लोग अच्छी परफार्मेंस नहीं दे पाते थे, उन्हें ठोकिया सबके सामने ठोक देता. जबकि बढ़िया काम करने वालों को वह बोनस से नवाजता और प्रदर्शन के आधार पर वेतन में वृद्धि भी करता था. 

उसके फरमान पर इलाके में पड़ते थे वोट

उसका डर इतना ज्यादा था कि लोग उसके बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं होते थे. चुनाव आने पर ठोकिया जिस उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देता, लोगों को न चाहकर भी उसे वोट देना पड़ता था. उसके प्रभाव को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उसे छुपे रूप में खूब संरक्षण दिया और बदले में वोट बटोरीं.

धीरे-धीरे उसकी दहशत चारों ओर बढ़ती जा रही थी और पुलिस उसके सामने असहाय महसूस कर रही थी. वर्ष 2003 में, उसने डाकू ओमनाथ के घर पर हमला बोलकर छह लोगों को जिंदा जला दिया. इस घटना ने उसकी दहशत को और बढ़ा दिया. उसके खिलाफ लगभग 80 मामले दर्ज हुए और यूपी सरकार ने उस पर 6 लाख रुपये का इनाम घोषित किया.

बहुत काइयां इंसान था ठोकिया

वह इतना काइयां था कि जब अपने परिवार से मिलने जाता था तो एक नर्मदिल पिता और पति बन जाता था. वह अपने बच्चों पर खूब दुलार लुटाता और उनके लिए कई सारी चीजें लेकर जाता. इस दौरान उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यही वह ठोकिया है, जिससे सब लोग डरते हैं. लेकिन जब वह बीहड़ में लौटता तो किसी राक्षस की तरह हो जाता था. उसे न सुनना पसंद नहीं था और ऐसा कहने वालों को वह सीधे मौत देता था. 

Nirbhay Gurjar: बेरहमी में सभी डकैतों का बाप था 'निर्भय गुर्जर', फिरौती को बनाया धंधा, 200 लोगों का किया मर्डर; 35 साल तक जिसकी तलाश में पुलिस ने छानी खाक

 

इसी दौरान यूपी एसटीएफ ने उसके उस्ताद डाकू ददुआ को एनकाउंटर में ढेर कर दिया. इससे गुस्साए ठोकिया ने 2007 में 
2007 में अपने गिरोह के साथ घात लगाकर एसटीएफ के छह जवानों को मार डाला. इस घटना ने पूरे प्रदेश के पुलिस महकमे को हिला दिया और पुलिस ने उसे निपटाने का प्रण ले लिया. 

और यूपी एसटीएफ को मिल गया मौका

आखिरकार एक साल बाद पुलिस को वो मौका मिल ही गया, जिसके लिए वह लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी. एक मुखबिर ने 2008 में उसकी मौजूदगी की सटीक सूचना दी. बिना देरी किए यूपी एसटीएफ ने चित्रकूट के सिलखोरी जंगल में घेराबंदी कर ठोकिया और उसके गिरोह को घेर लिया. दोनों पक्षों के बीच करीब 7 घंटे तक जमकर गोलियां चलीं. 

पुट्टुस्वामी- 'दक्षिण का खूनी डकैत', 15 साल तक जिसकी परछाई भी छू नहीं पाई थी पुलिस, एक ही रात में लूटे 3 गांव 

 

पुलिस को भारी पड़ते देख ठोकिया ने बच निकलकर जाने की कोशिश की लेकिन पहले से चौकस पुलिस ने उसे निकलने नहीं दिया. आखिरकार पुलिस ने उसे मार गिराया और इसी के साथ एक वहशी डाकू का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि उसे पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि उसके ही गैंग के एक साथी ने गोली मारी थी. ठोकिया की दहशत इतनी ज्यादा थी कि उसके मरने के कई दिनों तक बाद तक भी लोगों को यकीन नहीं हुआ कि अब ठोकिया खत्म हो चुका है. उसके बारे में थोड़ी सी भी चर्चा उन्हें डरा देती थी कि शायद वह दोबारा आ जाएगा.

उसकी अगली चाल के बारे में कोई नहीं जानता था

वह एक ऐसा डाकू था, जिसकी अगली चाल के बारे में कोई नहीं जानता था. कोई भी उसके गिरोह की योजना को भांप नहीं सकता था. जो भी उसके खिलाफ मुखबिरी करता, उसका अंत निश्चित था. यही वह खौफनाक कहानी है, जो आज भी चंबल की घाटियों में गूंजती है—ठोकिया की, जिसे कभी नायक नहीं कहा जा सकता. सिर्फ विलेन, जिसकी दहशत और आतंक ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए डर बिठा दिया.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in HindiDacoit News in HindiDacoit Thokia

Trending news

दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
Effect of Himalayas
कहीं पर सूखा तो कहीं गर्मी..अगर न होता हिमालय तो इन देशों में हो जाती पानी की किल्लत
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
Taliban
महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया? मुत्ताकी ने बताई असली बात
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
India First Billionaire
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति