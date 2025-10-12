परफॉर्मेंस दो या गोली खाओ... चंबल का वह डकैत, जो कॉरपोरेट स्टाइल में चलाता था गिरोह; गैंग के लोगों को देता था फिक्स सैलरी

Story of Dacoit Ambika Patel alias Thokia: अगर आप चंबल की घाटियों में घूमने जाएं तो सावधान रहें. वहाँ की हवाओं में अब भी ठोकिया की दहशत की गूंज है. कुछ साल पहले तक उसका नाम सुनते ही गांव वाले अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते थे और पुलिस भी उसके निशानों का पीछा करने से डरती थी. अंबिका पटेल, जिसे खौफनाक अंदाज़ में ठोकिया कहा जाता था, सिर्फ एक डाकू नहीं था—वह चंबल की घाटियों का आतंक था, जिसकी क्रूरता और चालाकी ने उसे चंबल के हर कोने में एक न भूलने वाली हकीकत बना दिया. अपनी 'भारत के खूंखार डकैत' सीरीज में आज हम उसी डाकू ठोकिया की डरावनी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जो अपने गिरोह को किसी कॉरपोरेट कंपनी के स्टाइल में चलाता था.

बहन की बेइज्जती नहीं कर सका सहन

डाकू अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया का जन्म चित्रकूट जिले के लोखरिया गांव में 7 अप्रैल 1972 को हुआ था. वह पढ़ाई में अव्‍वल था और डॉक्‍टर बनने का सपना देखता था. लेकिन एक रात उसकी बहन ने उसे बताया कि गांव के एक लड़के ने उसके साथ दुष्‍कर्म किया है. जब पुलिस और पंचायत से उसके परिवार को मदद नहीं मिली तो अंबिका ने उस लड़के की हत्‍या कर दी और बीहड़ में छिप गया. यह घटना उसके जीवन का टर्निंग प्‍वाइंट बनी.

चंबल में अंबिका ने ददुआ डाकू की शरण ली और अपराध की दुनिया में कदम रखा. इसके साथ ही उसका अपराध का वो सफर शुरू हुआ, जो उसकी मौत के बाद ही बंद हो सका. उसने ददुआ गिरोह में रहते हुए लूट, अपहरण और हत्‍याओं जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया. इसके बाद उसने ददुआ गिरोह से अलग होकर अपना खुद का गैंग बना लिया और फिरौती-डकैती खुलकर करने लगा. वह पुलिस और मुखबिरों से बहुत नफरत करता था और सामने पड़ने पर उन्हें बेरहम मौत देता था.

अंबिका पटेल से कैसे बना 'ठोकिया'?

एक बार कलुआ निषाद नाम के मुखबिर ने उसकी मौजूदगी के बारे में पुलिस को सूचना दे दी. जब इस बात का अंबिका को पता चला तो उसने ऐलान किया कि वह उसे ठोक देगा. इसके बाद उसने कलुआ निषाद की दिनदहाड़े हत्‍या कर दी और कहा कि जो भी उसके रास्ते में आएगा, उसे ऐसे ही ठोका जाएगा. इसके बाद इलाके में अंबिका पटेल डाकू 'ठोकिया' के नाम से चर्चित हो गया.

डाकू ठोकिया चंबल का पहला डकैत था, जिसने अपना गिरोह किसी कॉरपोरेट कंपनी के स्टाइल में चलाया. वह गिरोह के लोगों को हर महीने फिक्स सैलरी देता था. सभी डाकुओं को लूट-डकैती के टारगेट देता था. गिरोह के जो लोग अच्छी परफार्मेंस नहीं दे पाते थे, उन्हें ठोकिया सबके सामने ठोक देता. जबकि बढ़िया काम करने वालों को वह बोनस से नवाजता और प्रदर्शन के आधार पर वेतन में वृद्धि भी करता था.

उसके फरमान पर इलाके में पड़ते थे वोट

उसका डर इतना ज्यादा था कि लोग उसके बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं होते थे. चुनाव आने पर ठोकिया जिस उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देता, लोगों को न चाहकर भी उसे वोट देना पड़ता था. उसके प्रभाव को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उसे छुपे रूप में खूब संरक्षण दिया और बदले में वोट बटोरीं.

धीरे-धीरे उसकी दहशत चारों ओर बढ़ती जा रही थी और पुलिस उसके सामने असहाय महसूस कर रही थी. वर्ष 2003 में, उसने डाकू ओमनाथ के घर पर हमला बोलकर छह लोगों को जिंदा जला दिया. इस घटना ने उसकी दहशत को और बढ़ा दिया. उसके खिलाफ लगभग 80 मामले दर्ज हुए और यूपी सरकार ने उस पर 6 लाख रुपये का इनाम घोषित किया.

बहुत काइयां इंसान था ठोकिया

वह इतना काइयां था कि जब अपने परिवार से मिलने जाता था तो एक नर्मदिल पिता और पति बन जाता था. वह अपने बच्चों पर खूब दुलार लुटाता और उनके लिए कई सारी चीजें लेकर जाता. इस दौरान उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यही वह ठोकिया है, जिससे सब लोग डरते हैं. लेकिन जब वह बीहड़ में लौटता तो किसी राक्षस की तरह हो जाता था. उसे न सुनना पसंद नहीं था और ऐसा कहने वालों को वह सीधे मौत देता था.

इसी दौरान यूपी एसटीएफ ने उसके उस्ताद डाकू ददुआ को एनकाउंटर में ढेर कर दिया. इससे गुस्साए ठोकिया ने 2007 में

2007 में अपने गिरोह के साथ घात लगाकर एसटीएफ के छह जवानों को मार डाला. इस घटना ने पूरे प्रदेश के पुलिस महकमे को हिला दिया और पुलिस ने उसे निपटाने का प्रण ले लिया.

और यूपी एसटीएफ को मिल गया मौका

आखिरकार एक साल बाद पुलिस को वो मौका मिल ही गया, जिसके लिए वह लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी. एक मुखबिर ने 2008 में उसकी मौजूदगी की सटीक सूचना दी. बिना देरी किए यूपी एसटीएफ ने चित्रकूट के सिलखोरी जंगल में घेराबंदी कर ठोकिया और उसके गिरोह को घेर लिया. दोनों पक्षों के बीच करीब 7 घंटे तक जमकर गोलियां चलीं.

पुलिस को भारी पड़ते देख ठोकिया ने बच निकलकर जाने की कोशिश की लेकिन पहले से चौकस पुलिस ने उसे निकलने नहीं दिया. आखिरकार पुलिस ने उसे मार गिराया और इसी के साथ एक वहशी डाकू का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया. कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि उसे पुलिस की गोली से नहीं, बल्कि उसके ही गैंग के एक साथी ने गोली मारी थी. ठोकिया की दहशत इतनी ज्यादा थी कि उसके मरने के कई दिनों तक बाद तक भी लोगों को यकीन नहीं हुआ कि अब ठोकिया खत्म हो चुका है. उसके बारे में थोड़ी सी भी चर्चा उन्हें डरा देती थी कि शायद वह दोबारा आ जाएगा.

उसकी अगली चाल के बारे में कोई नहीं जानता था

वह एक ऐसा डाकू था, जिसकी अगली चाल के बारे में कोई नहीं जानता था. कोई भी उसके गिरोह की योजना को भांप नहीं सकता था. जो भी उसके खिलाफ मुखबिरी करता, उसका अंत निश्चित था. यही वह खौफनाक कहानी है, जो आज भी चंबल की घाटियों में गूंजती है—ठोकिया की, जिसे कभी नायक नहीं कहा जा सकता. सिर्फ विलेन, जिसकी दहशत और आतंक ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए डर बिठा दिया.