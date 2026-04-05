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Hindi Newscrimeखिलौने वाली कार से दिल्ली-मुंबई को दहलाने की थी साजिश, स्पेशल सेल और ATS ने पकड़े जैश के 2 आतंकी!

खिलौने वाली कार से दिल्ली-मुंबई को दहलाने की थी साजिश, स्पेशल सेल और ATS ने पकड़े जैश के 2 आतंकी!

Delhi Jaish-e-Mohammed terrorists arrested news: दुनिया की नजर ईरान जंग पर लगी है. वहीं पाकिस्तान मौके का फायदा उठाकर भारत को दहलाने की साजिशों में जुटा है. उसने 'टॉय कार' के जरिए दिल्ली-मुंबई को दहलाने की साजिश की थी, जिसे स्पेशल सेल और महाराष्ट्र ATS ने नाकाम कर दिया.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:53 PM IST
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AI निर्मित फोटो
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Jaish-e-Mohammed toy car bomb blast conspiracy news: ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद पाकिस्तान सुधरा नहीं है. जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान जंग पर है, तब वह मौके का फायदा उठाकर दिल्ली-मुंबई को दहलाने की साजिश रच रहा है. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने उसका ऐसा ही एक प्लान विफल कर दिया. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मुंबई पुलिस ATS ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके दो संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है. वे टॉय कार बम के जरिए दोनों शहरों में कई बम धमाके करने की साजिश रच रहे थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दोनों संदिग्धों को अरेस्ट करके मुंबई से दिल्ली ला रही है. 

जैश से जुड़े थे दोनों संदिग्ध आतंकी

सूत्रों के मुताबिक, दोनों संदिग्ध आतंकी जैश -ए -मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं. उनके नाम मोसाब अहमद उर्फ कलाम और मोहम्मद हमाद कालरा हैं.  संदिग्धों के पास से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ-साथ कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं. उनकी योजना दिल्ली और मुंबई में टॉय कार बम के जरिए बड़े ब्लास्ट करने की थी. जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते और जनता में अफरा-तफरी फैल जाती. 

बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्ध जैश की ओर से प्रसारित ऑनलाइन इस्लामिक साहित्य पढ़ते थे. धीरे-धीरे करके वे दोनों कट्टरपंथी बनते चले गए और जैश के प्यादे बन गए. पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर वे दिल्ली और मुंबई को दहलाने की साजिश रच रहे थे. ऐसा करके वे दुनिया में मैसेज देना चाहते थे कि यहां पर देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी तक सेफ नहीं हैं.

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सुरक्षा एजेंसियों को मिली दोनों की भनक

आतंकी गतिविधियों को ऑनलाइन ट्रैक करने वाली खुफिया एजेंसियों को दोनों की साजिशों की भनक मिली. इसके बाद उनकी गतिविधियों और लोकेशन की ट्रैकिंग शुरू की गई. मजबूत टिप मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट एटीएस के साथ मिलकर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया. इसके बाद मुंबई के कुर्ला और कडवली में ज्वाइंट ऑपरेशन करके दोनों को उठा लिया गया. 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पकड़ा गया मोस्साब अहमद उर्फ कलाम जो की कल्याण मुम्बई का रहने वाला है. जबकि मोहम्मद हमाद कॉलरा, वेस्ट मुम्बई का रहने वाला है. दोनों ने मिशन खिलाफत ग्रुप और सोल्जर ऑफ प्रॉफिट ग्रुप जॉइन किया था. वे दोनों बम बनाना सीख रहे थे. उनका टॉय कार बम से हमला करने का प्लान था. सूत्रों का कहना है कि 4 से 5 नाबालिग भी ISIS से  प्रभावित हैं, जो इंटेलिजेंस के रडार पर हैं.

अब दोनों संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली लाया जा रहा है. इसके बाद उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगी जाएगी. रिमांड मिलने पर दिल्ली पुलिस समेत केंद्रीय एजेंसियां उन संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर मंसूबे जानने की कोशिश करेंगी. 

दिल्ली-मुंबई को दहलाने की साजिश

यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उनके नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं. दिल्ली-मुंबई के अलावा उनकी और कहां पर धमाके करने की योजना थी. उनके हैंडलर कौन हैं. उन्हें फंडिंग कहां से और कैसे हो रही है. बम विस्फोट के लिए उन्हें असलहा और आरडीएक्स, टीएनटी कहां से मिलना था. 

एजेंसियों का मानना है कि इस नेक्सस में केवल दो आतंकी ही शामिल नहीं है. इसमें कई लोग और भी शामिल हो सकते हैं, जिनका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो आतंकी वारदात का खतरा बना रहेगा. 

ओडिशा से संचालित मॉड्यूल से लिंक!

ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े दोनों संदिग्ध ओडिशा से संचालित हो रहे एक मॉड्यूल का हिस्सा हैं. इस मॉड्यूल के बाकी लोग भी पुलिस के निशाने पर हैं. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनके बारे में अन्य जानकारी जुटाई जा रही हैं. 

बताते चलें कि यूपी एटीएस ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा के छपरौला से लोकेश, उर्फ पपला पंडित और उसके दोस्त विकास को गिरफ्तार किया था. इनके साथ ही शाकिब उर्फ डेविल और अरबाब को भी आतंकी साजिशों के आरोप में अरेस्ट किया गया है. 

पाकिस्तान को भेज रहे थे सूचना

जांच से पता चला है कि शाकिब और अरबाब सीधे आईएसआई के पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे और खुफिया सूचनाएं जुटाकर पाकिस्तान भेज रहे थे. उन्होंने पैसे का लालच देकर लोकेश और विकास को भी अपने इस काम में शामिल किया था. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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