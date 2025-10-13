Advertisement
दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म केस में चौथा आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाशी जारी

West Bengal Crime News: पश्चिम बंगाल में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है. अबतक मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 13, 2025, 01:30 PM IST
दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म केस में चौथा आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाशी जारी

Crime News: पश्चिम बंगाल में ओडिशा की एक सेकेंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. मामले में पुलिस अबतक कुल 4 लोगों को हिरासत में ले चुकी है. व्यक्ति की गिरफ्तारी रविवार 12 अक्टूबर 2025 की रात की गई. वह दुर्गापुर नगर निगम में एक अस्थायी कर्मचारी है. उसे बाद में दुर्गापुर उप-मंडल न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी हिरासत की मांग करेगी. 

आरोपी की तलाश जारी 

मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश भी जारी है. पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है. रविवार 12 अक्टूबर 2025  को तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. इसी बीच मेडिकल छात्रा का वह पुरुष मित्र, जिसके साथ वह उस रात बाहर गई थी अभी भी हिरासत में है और अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं. पुलिस के मुताबिक दुर्गापुर घटना में गिरफ्तार सभी लोगों का DNA टेस्ट किया जाएगा. पुलिस इसकी व्यवस्था कर रही है. 

ओडिशा सरकार को दी जाएगी रिपोर्ट 

रविवार 12 अक्टूबर 2025 को ओडिशा से एक प्रतिनिधिमंडल दुर्गापुर पहुंचा. आरोप है कि उन्हें अस्पताल में प्रवेश करने और मेडिकल छात्रा से मिलने नहीं दिया गया. ओडिशा महिला आयोग के प्रतिनिधि सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुर आएंगे और छात्रा से मिलने का प्रयास करेंगे. स्थिति की जांच करने के बाद वे ओडिशा सरकार को पूरी रिपोर्ट देंगे. शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025  को ओडिशा की सेकेंड ईयर की मेडिकल छात्रा के साथ दुर्गापुर स्थित कॉलेज कैंपस के बाहर कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया, जब वह अपने पुरुष मित्र के साथ रात के खाने के लिए बाहर गई थी. 

आरोपियों के खिलाफ दर्ज शिकायत 

पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ रात के खाने के लिए कॉलेज परिसर से बाहर निकली थी तभी मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर अश्लील टिप्पणी कीं. आरोपियों ने कथित तौर पर छात्रा के दोस्त का पीछा किया. बाद में छात्रा को परिसर के पीछे एक जंगल में घसीटा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. उन्होंने उसका मोबाइल फोन भी छीनकर फेंक दिया. जब छात्रा का पुरुष मित्र कॉलेज से अन्य लोगों के साथ लौटा तो उसने घायल छात्रा को जमीन पर पड़ा पाया. उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. दुर्गापुर न्यू टाउनशिप पुलिस में पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. (इनपुट- IANS)  

 FAQ 

कैसे हुई वारदात?

छात्रा अपने पुरुष मित्र के साथ रात के खाने के लिए कॉलेज परिसर से बाहर निकली थी, तभी मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. 

क्या है जांच की स्थिति?

पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस ने DNA टेस्ट की भी व्यवस्था की है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

