'विकी डोनर' बन नोट छापना चाहता था बिजनेसमैन? 'मुझे प्रेग्नेंट करो' विज्ञापन देख लुट गया; गंवा दी जिंदगीभर की पूंजी

Pune pregnant job Playboy Service: भारत में बूढ़े-जवान, पुरुष और महिलाएं, पढ़े-लिखे और अनपढ़ सब शातिर साइबर ठगों के निशाने पर हैं. जो भी सावधानी बरतकर या किस्मत से बच गया वही खुशकिस्मत है, वरना ऊपरवाला ही मालिक है. ताजा मामले में महाराष्ट्र के पुणे का एक ठेकेदार 'विकी डोनर' बनने के चक्कर में कथित 'प्रेग्नेंट जॉब' नामक साइबर ठगी का शिकार हो गया. साइबर ठगों ने उसे ऐसा लुभावना ऑफर दिया कि वह चाहकर भी इनकार न कर सका और मौजमस्ती के साथ पैसा कमाने के चक्कर में अपनी गाढ़ी पूंजी लुटा बैठा.

'मुझे प्रेग्नेंट करो और पैसे लो' ऑफर में फंस गया

रिपोर्ट्स के मुताबिक ठगों ने उसे ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए झांसा दिया, जिससे जुड़ी सर्विस की शर्तो में लिखा- 'एक मेल (पुरुष) की तलाश है जो मुझे प्रेग्नेंट कर सके'. नीचे एक मोबाइल नंबर था, विज्ञापन देखकर कॉन्ट्रैक्टर ने फौरन फोन लगाया और जिंदगी नर्क कर बैठा. जालसाजों ने उसे अपने सम्मोहन के जाल में ऐसा फंसाया कि बेचारा 11 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया.

झांसे में लुट गया

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने खुद को महिला बताकर पहले अपना वीडियो भेजा. उसे अपना परिचय देकर अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ऐसा काबू में किया कि रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, गोपनीयता और प्रोसेसिंग चार्ज के नाम मोटी रकम उड़ा ली. महिला ने उसे भरोसा दिलाया कि वो सबके साथ इन्वॉल्व नहीं होती. बड़े घर की है इसलिए चीजों को सीक्रेट रखना पड़ता है. उससे कहा, 'मुझे प्रेग्नेंट करके मर्दानगी का सबूत दोगे तो आगे और भी अच्छा काम मिलेगा'.

'अंधे को क्या चाहिए था बस दो आंखे'

ठेकेदार की ऐसी मति मारी गई कि उसकी लच्छेदार बातों में फंसता चला गया. 'प्रेग्नेंट जॉब' का रैकेट चलाने वालों ने धीरे से जाल-बट्टा बिछाया और उसे फांस लिया. फिर धीरे-धीरे ठेकेदार से अलग-अलग अकाउंट्ल में 11 लाख की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कराई गई. आरोपी ने खुद को महिला बताकर पहले वीडियो भेजा और फिर रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, गोपनीयता और प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर ठगी शुरू कर दी. धीरे-धीरे पीड़ित से अलग-अलग खातों में कुल 11 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए.

'प्लेबॉय सर्विस' रैकेट

ऐसे रैकेट की शुरुआत कब हुई इसे लेकर अलग-अलग दावे हैं. कानूनी जानकारों के मुताबिक प्रेग्नेंट जॉब के चलन यानी 'प्लेबॉय सर्विस' रैकेट ने साल 2022 में रफ्तार पकड़ी. ये गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए फंसाता है. उन्हें ऐसे ऑफर देता है- 'बांझ महिलाओं को प्रेग्नेंट करें और लाखों कमाएं'. मौज-मस्ती के साथ कमाई के ऑफर को दिलचस्प मानकर दिल लगाने वाले बर्बाद हो जाते हैं.