मंदिर में आरती-प्रवचन के साथ-साथ गांजे की खेती; 70 लाख के माल के साथ पुजारी गिरफ्तार

Telangana news: कैस-कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं. सेफ हाउस न मिला तो पुलिस के डंडे से बचने के लिए मंदिर में गांजे की फसल उगा दी. ये कारनामा किसी शातिर चोर-उचक्के ने नहीं बल्कि उस पुजारी ने किया, जिसे पूजापाठ के अलावा लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देना होता है.
Priest arrested for growing Cannabis: तेलंगाना में एक पुजारी को मंदिर परिसर के अंदर गांजा उगाते और बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने उसके पास से 685 पौधे, सूखा गांजा, भारी कैश के साथ 70 लाख रुपये की मशीने भी जब्त कीं. पुलिस ने यह भी बताया कि कैसे एकदम शातिराना अंदाज में उसने मंदिर के बगीचे के अंदर गेंदे के फूलों के बीच नशीले पौधों की भारी खेप उगाकर उसके साथ नशे का अन्य सामान और कैश छिपाकर रखा था.
संगारेड्डी जिले के पंचगाम गांव के एक मंदिर में पुजारी के ऊपर जब पुलिस का चाबुक चला तो उसने रट्टू तोते की तरह फटाफट गुनाहों का लेखा जोखा कबूल कर लिया. पुजारी की गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा हैरान आस-पास के लोग हैं, जब उन्हें पता चला कि जिन गहरी क्यारियों से वो भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ते थे, उसी की आड़ में वहीं पर गांजे की जबरदस्त पैदावार की जा रही थी.
पुजारी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाले सबसे ज्यादा सकते में हैं क्योंकि 48 साल का पुजारी अवुती नागैया मंदिर के पुजारी की भूमिका निभाने के बाद आस-पास के लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए प्रवचन भी देते थे. स्थानीय पुलिस ने बताया कि पुजारी को 31 जनवरी को DTF संगारेड्डी टीम द्वारा की गई छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया था, जिसमें तलाशी के दौरान बहुत बड़ी तादाद में नशे की खेप मिली थी. जिसमें गांजे के पौधों के अलावा अन्य कई गैर-कानूनी ड्रग गतिविधियों से जुड़े अन्य सामान मिला था.
जांच करने वालों ने बताया कि नागैया ने गैर-कानूनी खेती के लिए गेंदे के फूलों के बगीचे का इस्तेमाल नशे की फसल को छिपाने के लिए किया. गेंदे के पौधों ने गांजे के पौधे के लुक और महक दोनों को छिपाने में मदद की, जिससे यह मंदिर की रेगुलर बागवानी जैसा लग रहा था. अधिकारियों को शक है कि उसने चुपके से ड्रग्स बेचने के लिए मंदिर की जगह का भी इस्तेमाल किया होगा.
छापा मारने गई टीम ने मौके से नशीले पाउडर के अलावा, गांजे के बीज, 30,000 रुपये कैश, वजन तौलने वाली डिजिटल मशीन और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया. पुलिस अब आरोपी पुजारी के नेक्सस का पता लगाने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है, उन्हें उम्मीद है कि नशे के सौदे में पुजारी का साथ देने वालों पर भी पूरा शिकंजा कसा जाएगा.