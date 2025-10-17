बिना पेपरवर्क 20 लाख देने का वादा, 3.8 लाख प्रोसेसिंग फीस लेकर भाग गए ठग, सेफ्टी के लिए जरूरी ये 5 टिप्स

कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से एक हैरान करने वाला लोन फ्रॉड का मामला सामने आया है. गोलक मंडल नाम के एक व्यक्ति को कुछ ठगों ने 20 लाख रुपये का लोन दिलाने का झांसा दिया. ठगों ने खुद को एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) का अधिकारी बताया और कहा कि लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा.

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, गोलक मंडल को विश्वास दिलाने के लिए ठगों ने कागजात मंगवाए और कहा कि यह लोन प्रोसेस का हिस्सा है. उन्होंने मंडल से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से जुड़ी जानकारी ली. इसके बाद ठगों ने कहा कि लोन पास कराने के लिए ₹3.8 लाख “प्रोसेसिंग फीस” देनी होगी. मंडल ने पैसे भेज दिए, लेकिन इसके बाद ठगों ने कॉल उठाना बंद कर दिया. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है.

डिजिटल ठगी का नया तरीका

आज के समय में ठग लोगों को ऑनलाइन लोन और ऑफर के नाम पर फंसाने लगे हैं. वे असली कंपनियों या बैंकों का नाम लेकर झूठी वेबसाइट और फर्जी दस्तावेज दिखाते हैं ताकि लोग भरोसा कर लें. फिर वे पैसे या जरूरी जानकारी लेकर गायब हो जाते हैं.

ठगी से बचने के 5 आसान उपाय



कंपनी की जांच करें- लोन लेने से पहले कंपनी का नाम, वेबसाइट और ग्राहक रिव्यू जरूर देखें. शक होने पर सीधे कंपनी के ऑफिस या ग्राहक सेवा नंबर पर बात करें.

एडवांस पैसा कभी न दें- कोई भी असली बैंक या फाइनेंशियल कंपनी लोन मिलने से पहले प्रोसेसिंग फीस नहीं मांगती. अगर कोई पहले पैसे मांगे तो समझ लें कुछ गड़बड़ है.

हर ऑफर को जांचें- कोई भी ऑफर या स्कीम सुनकर तुरंत भरोसा न करें. अलग-अलग वेबसाइट्स पर ब्याज दर और शर्तों की तुलना करें.

अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें- कभी भी अपना आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर या ओटीपी किसी को न बताएं. ठग इन जानकारियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

तुरंत कार्रवाई करें- अगर किसी कॉल या ईमेल पर शक हो तो तुरंत पुलिस या साइबर अपराध पोर्टल https://cybercrime.gov.in या https://cybercrime.gov.in पर शिकायत करें.