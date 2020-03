ट्विटर पर ZEE NEWS की पहल #NirbhayaNyayDivas पर क्या है लोगों की राय, पढ़ें

नई दिल्ली: निर्भया केस (Nirbhaya Case) के दोषियों को फांसी दिए जाने पर ऐतिहासिक कवरेज की. निर्भया को इंसाफ मिलने के इस दिन ज़ी न्यूज ने लोगों से #NirbhayaNyayDivas पर ट्वीट करके अपनी राय देने के लिए कहा. जानिए लोगों ने क्या कहा-

ट्विटर पर सिया मिश्रा ने निर्भया की मां और निर्भया की वकील का फोटो ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा, 'उन्होंने (निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा) दूसरी महिला के लिए एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी. निर्भया की मां आशा देवी देश की लड़कियों के लिए लड़ीं. आखिरकार उसको (निर्भया) को शांति मिलेगी.'

They fought like a true warrior for another strong woman #AshaDevi a mother who fought for all the girls of India

Finally she can rest in peace#NirbhayaCase #NirbhayaNyayDivas pic.twitter.com/3K0bRV1HdW — siya mishra.. (@siya_siyamishra) March 20, 2020

लिटिल मिस नाम की एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, '7 साल... इतना भयानक मैंने पहली बार देखा था मैं तब छोटी थी स्कूल जाती थी. पूरा देश तब सड़क निकला था और अब लगता है कि इसका अंत हुआ लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा हमने 7 साल में निर्भया से लेकर प्रियंका को देखा है'.

ये भी पढ़ें- निर्भया के दोषियों को कैसे फांसी दी गई, PHOTOS के जरिए समझिए सुबह क्या-क्या हुआ?

7 years .... I was young school going girl that time who saw something that brutal for the first time. Whole nation was on roads and it looked as if this is the end , but 7 years and from seeing Nirbhaya to Priyanka I've realised that this won't end . #NirbhayaNyayDivas — LittleMiss (@JustAnIntovert) March 20, 2020

विजय सेहरावत ने ट्वीट किया, 'शुक्रवार को सूर्य भारत की बेटियों की नई आशाओं के साथ निकलेगा. निर्भया की मां को कोटि कोटि नमन'

ये भी पढ़ें- निर्भया केस की जांच करने वाले ACP से Zee News की Exclusive बातचीत, जानें क्या कहा

"The sun will rise on friday with new hopes for daughters of India"

- निर्भया की मां को कोटि कोटि नमन #NirbhayaNyayDivas pic.twitter.com/ifE5QahMLT — Vijay Sehrawat (@vijaysehrawat71) March 20, 2020

ट्विटर पर श्रीदत्त तिवारी ने लिखा, 'मैं निर्भया केस में उसकी मां आशा देवी के साथ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए ज़ी न्यूज की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं. खास तौर पर मैं अदिति मैम को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने निर्भया केस में न्याय के लिए रिपोर्टिंग की. धन्यवाद'

#NirbhayaNyayDivas@ZeeNewsHindi @aditi_tyagi I would like to thank the whole team of Zee News who has fight for the justice of Nirbhaya Case with her mother Asha ji... Special thanks to Aditi Ma'am who keeps on fighting for justice by reporting about Nirbhaya Case. Thank you. pic.twitter.com/KSxAKsdYww — Shridutt Tiwari (@tiwari_shridutt) March 20, 2020

रंजीत सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 'न्याय की नई सुबह'