Advertisement
trendingNow13072269
Hindi Newscrime9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप, चार गिरफ्तार

9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप, चार गिरफ्तार

Crime news: पुलिस पूछताछ के दौरान नाबालिग छात्रा के प्रेमी ने लड़की को कमरे में बंद कर बलात्कार की घटना के बारे में बताया. पुलिस के अनुसार, जब वो कमरे में दाखिल हुए तो चारों नाबालिग नशे की हालात में थे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप, चार गिरफ्तार

Puducherry gang rape: पुडुचेरी में एक भयावह बर्बरतापूर्ण घटना के सामने आने से हड़कंप मच गया. जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके प्रेमी और उसके दोस्तों ने मिलकर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया. घटना उस वक्त सामने आई, जब पुलिस को नाबालिग छात्रा एक बंद कमरे में बेहोश पाई गई. नाबालिग लड़की 9वीं क्लास की  छात्रा बताई जा रही है, जिसकी उम्र महज 14 साल है. 

नाबालिग पीड़िता के परिवार ने बताया की उनकी बेटी शुक्रवार की दोपहर को अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकली थी. लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटी तो उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की थी. जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की. पुलिस को सर्च अभियान के दौरान नाबालिग एक कमरे में मिली जिसका दरवाजा बंद, पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा उस वक्त तक लड़की बेहोश थी. 

चार गिरफ्तार 
पुलिस की शुरुआती जांच में चार मुख्य आरोपियों के इस घटना में शामिल होने की बात सामने आई है. जिनकी उम्र 17 वर्ष के लगभग है. इसके अलावा जांच में सभी आरोपियों के नशीले पदार्थ का सेवन किए होने की जानकारी भी मिली है. घटना के बाद पुलिस ने चार नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि उनके दो अन्य दोस्तों की तलाश जारी है. हालांकि, वो इस बर्बरता में इनके साथ नहीं थे लेकिन उनको नाबालिग लड़की के बंधक बनाने की जानकारी थी और वो इस पूरी साजिश में शामिल थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नशे की हालात में नाबालिग
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान नाबालिग छात्रा के प्रेमी ने लड़की को कमरे में बंद कर बलात्कार की घटना के बारे में बताया. पुलिस ने यह भी बताया कि जब वो कमरे में दाखिल हुए तो चारों नाबालिग नशे की हालात में थे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं आरोपियों के नाबालिग होने के चलते ये बर्बरतापूर्ण घटना के बावजूद पुलिस पूरी सावधानी  बरत रही है. हालांकि, अभी तक आरोपियों के नाम और पहचान सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: किशोर ने की थी रेप की कोशिश फिर...बेंगलुरु की महिला टेक वर्कर की हत्या का खुला राज

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
Punjab
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ
PM Modi
'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
Ajit Pawar
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
Merchant Navy
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी