रंगे हाथों लाखों की रिश्वत लेते पकड़े गए मिलिट्री सर्विसेज के 2 अधिकारी, CBI ने किया गिरफ्तार

Pune Bribe Case: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से पुणे में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) के 2 अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों पर 1 ठेकेदार से 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. अधिकारियों ने काम पूरा होने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के बावजूद ठेकेदार पर लगातार रिश्वेत देने का दबाव बनाए रखा. इन अधिकारियों में से एक असिस्टेंट गैरीसन इंजीनियर (E/M-II) और एक जूनियर इंजीनियर (E/M-II है.

रिश्वत के लिए बनाया दबाव

CBI ने इस मामले को लेकर 3 फरवरी 2026 को शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों अधिकारियों ने मिलकर 6 लाख की रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता एक प्राइवेट कंपनी का पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है और MES के ठेके का काम कर रहा है.

उनके मुताबिक काम पूरा होने और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करने के बावजूद जानबूझकर उनका पेमेंट रोका गया ताकि रिश्वत के लिए दबाव बनाया जा सके.

आरोपियों के खिलाफ शुरू जांच

बातचीत के बाद दोनों आरोपी अधिकारियों ने पहली किश्त के तौर पर 2 लाख रुपये लेने पर सहमति जताई. इसके बाद CBI ने 5 फरवरी 2026 को जाल बिछाया और जूनियर इंजीनियर को शिकायतकर्ता से 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. रिश्वत की रकम उसके ऑफिस से बरामद की गई. साजिश में भूमिका के लिए असिस्टेंट गैरीसन इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के रेजिडेंस और ऑफिस कैंपस की तलाशी के दौरान डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ 1,88,500 की बेहिसाब नकदी भी बरामद की गई है.

पहले भी हुई गिरफ्तारी

बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ से भी रिश्वत लेने का एक मामला सामने आया था, जिसमें 2 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की ओर से छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक सरकारी अधिकारी और उसके सहकर्मी को 65 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गुरुवार 5 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया. अधिकारी के मुताबिक आरोपियों में से एक पूनम चंद अग्रवाल हैं और दूसरे अनिल सिन्हा हैं. पूनाम अंबिकापुर संभाग में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कार्यकारी अभियंता कार्यालय में उपायुक्त के पद पर तैनात हैं. वहीं अनिल सिन्हा सीनियर असिस्टेंट हैं.