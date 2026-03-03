चोरों का अजीब कारनामा! पिकअप से खींचकर उखाड़ा ATM का कैश डिस्पेंसर, 7 लाख कैश के साथ हुए फरार; पुलिस भी हैरान

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे में चोरों ने डाका डालने के लिए ऐसा कारनामा किया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे. चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए चोरों ने पिकअप वाहन का इस्तेमाल कर एक ATM के कैश डिस्पेंसर को खींचकर उखाड़ दिया. इतना ही नहीं वे मशीन को उसी पिकअप में लेकर फरार भी हो गए. उन्होंने ATM से 7 लाख रुपये का कैश निकाला.

पुलिस में दर्ज हुई FIR

यह घटना सोमवार ( 2 मार्च 2026) की सुबह पुणे शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर स्थित वरवंद गांव के बस स्टैंड के पास एक नॉन बैंक कंपनी के ATM बूथ पर घटी. इस बूथ को किराए की जगह में स्थापित किया गया था. घटना को लेकर कंपनी के जोनल ऑपरेशंस मैनेजर की ओर से यवत पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें- मां-बाप के सामने बच्ची से छेड़छाड़ करता नजर आया बाबा, वायरल वीडियो से लोगों का भड़का गुस्सा; पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

उड़ाए 7 लाख से ज्यादा कैश

घटना को लेकर यवत पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नारायण देशमुख ने बताया,' इलाके में लगे कैमरों से मिली शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि कई संदिग्ध एक पिकअप गाड़ी में घटनास्थल पर आए थे. उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी की मदद से कैश डिस्पेंसर मशीन को खींचकर गिरा दिया. इसके बाद संदिग्ध उसी गाड़ी से मशीन को ले गए. कंपनी के अधिकारियों की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक चोरी के समय मशीन में 7 लाख रुपये से ज्यादा कैश था' उन्होंने बताया कि कैश डिस्पेंसर में एक कैमरा भी लगा हुआ था.

ये भी पढ़ें- बॉलीवुड से लेकर कारोबारियों तक दहशत, नेटवर्क में 1 हजार शूटर्स; क्या लॉरेंस गैंग से निपट पाएगी मुंबई पुलिस

पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की घटनाएं

पुलिस ने घटना की जांच करते हुए इसी तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले अपराधियों की भी जांच करने की बात कही है. बता दें कि पुणे, पुणे ग्रामीण और पिंपरी चिंचवड के इलाकों में एटीएम कियोस्कों को टारगेट कर कई चोरी की घटनाएं सामने आई हैं. डाका डालने के लिए चोरों ने कई तरह के हथकंडे अपनाए, जिनमें गैस कटर से कैश डिस्पेंसर तोड़ना, मशीनों को तोड़कर एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाना और यहां तक कि वाहनों और अर्थ मूवर्स का इस्तेमाल करके कैश डिस्पेंसर को उखाड़ना शामिल है. इस तरह के मामलों को लेकर पुलिस ने कुख्यात गिरोहों के सदस्यों समेत कई गिरफ्तारियां की हैं.