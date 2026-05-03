Pune Rape Murder Case: पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत के बाद सड़कों पर उतरे लोग, मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम

पुणे में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या ने पूरे शहर को झकझोरकर रख दिया. इस दर्दनाक घटना के खिलाफ गुस्सा ऐसा फूटा कि शनिवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और मुंबई–बेंगलुरु हाईवे को जाम कर दिया. करीब चार घंटे तक यह व्यस्त मार्ग पूरी तरह ठप रहा. प्रदर्शनकारियों में बच्ची के परिजन भी शामिल थे. उन्होंने नवले ब्रिज के पास बच्ची का शव सड़क पर रखकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. मौके से सामने आए वीडियो में हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं, जहां लोग घंटों फंसे रहे.

बाद में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच आधी रात के बाद पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट में बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया. इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए शुक्रवार को आरोपी भीमराव कांबले को गिरफ्तार कर लिया. वह पास के ही एक गांव का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, कांबले बच्ची को एक मवेशी शेड में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी. पास के एक घर के सीसीटीवी फुटेज में वह बच्ची के साथ दिखाई दिया, जिसके आधार पर पुलिस उस तक पहुंची.

मासूम से दुष्कर्म के बाद की हत्या!

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसे कपड़े से मुंह दबाकर मार डाला गया. उसके सिर पर भी चोट के निशान मिले हैं. पुलिस ने चार अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की बात कही है. हैरानी की बात यह भी है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस के अनुसार, 1998 में उस पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था, हालांकि बाद में वह बरी हो गया. 2015 में एक नाबालिग रिश्तेदार से जुड़े मामले में भी उस पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन शिकायत वापस ले ली गई थी. अब पुलिस इन पुराने मामलों की भी दोबारा जांच करेगी. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे 7 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है.

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डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार भी हरकत में आई. डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जाएगी और केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराया जाएगा. उन्होंने इस घटना को 'मानवता पर कलंक' बताया. वहीं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलिस को मजबूत सबूत जुटाने और ऐसा केस तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जा सके. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पीड़ित परिवार से बात की और भरोसा दिलाया कि सरकार का लक्ष्य आरोपी को मौत की सजा दिलाना है. उन्होंने कहा कि चार्जशीट और ट्रायल की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि कोई कानूनी खामी न रह जाए.

इस हैवानियत ने समाज और व्यवस्था पर खड़े किए सवाल

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी माना कि घटना को लेकर जनता का गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग इसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि पीड़ित के पिता ने पुलिस से बातचीत के बाद प्रदर्शन खत्म करने का फैसला लिया, हालांकि कुछ लोग उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे. इस पूरी घटना ने एक बार फिर समाज और व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या पहले की शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई होती, तो क्या इस मासूम की जान बचाई जा सकती थी? और क्या अब वाकई न्याय इतनी तेजी से मिलेगा, जितना वादा किया जा रहा है?

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