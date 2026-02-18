मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर लड़की को उठा ले गए जहीर और अयान; भड़के हिंदू संगठन

Pune Crime: महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर में 21 वर्षीय युवती के अपहरण से तनाव फैल गया. आरोप है कि जहीर और अयान शेख ने लड़की के मां और भाई पर मिर्च पाउडर फेंककर युवती को कार में बैठाकर फरार हो गए. पुलिस मे मामले में FIR दर्ज कर ली है. आरोपियों की तलाश जारी है.
Trending Photos
Pune Kidnapping Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में एक 21 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, ये घटना इंदापुर तालुका में भिगवान पुलिस स्टेशन की सीमा में 17 फरवरी को शाम करीब 4 बजे हुई.
मिर्च पाउडर फेंककर युवती को कार में बैठाया
पुलिस के अनुसार, युवती अपनी मां और भाई के साथ होटल आनंद के पीछे से घर लौट रही थी. इसी दौरान 2 युवकों जहीर हारुन शेख और अयान हारुन शेख ने उनका रास्ता रोका. आरोप है कि आरोपियों ने मां और भाई की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंका और युवती को जबरन कार में बैठाकर फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक, युवती और एक आरोपी युवक पड़ोसी हैं और पिछले एक महीने से फोन पर संपर्क में थे.
दोनों युवकों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और युवती की तलाश के लिए 6 अलग-अलग टीमें रवाना की गई हैं. नियुक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादर ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.
ये भी पढ़ें: पढ़ाई छोड़ बने बेचने लगे ड्रग्स, चंदा मांगकर शुरू की तस्करी; फिर पुलिस ने बिछाया जाल, 3 छात्र गिरफ्तार
हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई. कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. हालांकि, जब पीड़िता और आरोपी के बीच पहले से संपर्क में होने की जानकारी सामने आई, तो बाद में प्रदर्शन वापस ले लिया गया. जांच जारी है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.