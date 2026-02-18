मां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर लड़की को उठा ले गए जहीर और अयान; भड़के हिंदू संगठन

Advertisement
Hindi Newscrimeमां-भाई की आंखों में डाली मिर्च, फिर लड़की को उठा ले गए जहीर और अयान; भड़के हिंदू संगठन

Pune Crime: महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर में 21 वर्षीय युवती के अपहरण से तनाव फैल गया. आरोप है कि जहीर और अयान शेख ने लड़की के मां और भाई पर मिर्च पाउडर फेंककर युवती को कार में बैठाकर फरार हो गए. पुलिस मे मामले में FIR दर्ज कर ली है. आरोपियों की तलाश जारी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:32 PM IST
Pune Kidnapping Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में एक 21 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, ये घटना इंदापुर तालुका में भिगवान पुलिस स्टेशन की सीमा में 17 फरवरी को शाम करीब 4 बजे हुई.

मिर्च पाउडर फेंककर युवती को कार में बैठाया

पुलिस के अनुसार, युवती अपनी मां और भाई के साथ होटल आनंद के पीछे से घर लौट रही थी. इसी दौरान 2 युवकों जहीर हारुन शेख और अयान हारुन शेख ने उनका रास्ता रोका. आरोप है कि आरोपियों ने मां और भाई की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंका और युवती को जबरन कार में बैठाकर फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक, युवती और एक आरोपी युवक पड़ोसी हैं और पिछले एक महीने से फोन पर संपर्क में थे.

दोनों युवकों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और युवती की तलाश के लिए 6 अलग-अलग टीमें रवाना की गई हैं. नियुक्त पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादर ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.

हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन

घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई. कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. हालांकि, जब पीड़िता और आरोपी के बीच पहले से संपर्क में होने की जानकारी सामने आई, तो बाद में प्रदर्शन वापस ले लिया गया. जांच जारी है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

 

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Pune Kidnapping Case

