/युवती से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश, भीड़ ने आरोपी को दबोचा; पुलिस ने लिया एक्शन

महाराष्ट्र के पुणे में एक 18 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है. सोमवार को पुलिस ने बताया कि पुणे के कटराज इलाके में 18 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ करने और उसे उठाने की कोशिश करने के आरोप में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. युवती के शोर मचाने पर वहां इकट्ठा हुए लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी. आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले जीतू किशोरलाल सरोज के रूप में हुई है.
पुलिस की जांच टीम में शामिल सदस्य ने बताया कि आरोपी अभी पुणे में कटराज-कोंढवा रोड के पास विद्यानगर इलाके में एक किराए के मकान में रहता है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 24 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे सुखसागर नगर के पास समर्थ डेयरी के सामने हुई. युवती अपनी सहेली से मिलने गई थी और उसका इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा.
आरोप है कि उस व्यक्ति ने युवती को टच किया और उसे उठाने की कोशिश की. युवती के शोर मचाने पर उसकी सहेली ने आरोपी को धक्का देकर अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश की. इसी बीच उसकी सहेली के रिश्तेदार भी मदद के लिए मौके पर पहुंचे. इस दौरान, आरोपी ने मोबाइल फोन जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो टूट गया.
हाथापाई और युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए. स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया.
भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुदर्शन गायकवाड़ ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी उसी इलाके में रहता है. गायकवाड़ के मुताबिक आरोपी ने पहले युवती को उठाने की कोशिश की, जिससे युवती जमीन पर गिर गई. अधिकारी ने आगे बताया कि युवती के मदद के लिए चिल्लाने पर स्थानीय लोग वहां आ गए. लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. गायकवाड़ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश किया गया.
पुलिस को आरोपी के भाई से यह जानकारी भी मिली है कि उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान भी उसने महिलाओं के साथ कथित तौर पर ऐसा ही बर्ताव किया था. ये जानकारी पुलिस द्वारा साझा किए गए विवरण का हिस्सा है, और इन आरोपों की पुष्टि के लिए आगे जांच की आवश्यकता होगी. पुलिस इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.