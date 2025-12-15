Advertisement
पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर क्लासमेट फरार

Pune coaching class student murder: पुणे के राजगुरुनगर की एक कोचिंग क्लास में 10वीं के एक छात्र को उसके क्लासमेट ने चाकू मारकर मार डाला. यह दर्दनाक घटना तब हुई जब टीचर पढ़ा रहे थे, जिसके बाद आरोपी छात्र बाइक से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

Dec 15, 2025
Pune coaching class student murder: महाराष्ट्र के पुणे जिले के राजगुरुनगर में एक प्राइवेट कोचिंग क्लास में सोमवार की सुबह एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को उसके ही साथ पढ़ने वाले एक दूसरे छात्र ने चाकू मारकर मार डाला. यह भयानक घटना उस समय हुई जब टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे.

क्लासरूम में हुआ गैंगवार जैसा हमला
यह वारदात सोमवार की सुबह एक प्राइवेट क्लास के अंदर हुई. दोनों ही छात्र नाबालिग थे और 10वीं में पढ़ते थे. टीचर जब क्लास में थे, तभी छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान, एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से अचानक हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, हमला करने वाला छात्र तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर मौके से भाग निकला.

गंभीर रूप से घायल छात्र बहुत ज्यादा खून से लथपथ हो गया था. उसे तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

कौन था मृतक और हमलावर?
पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत राजगुरुनगर में उस कोचिंग क्लास पहुंचे, मृतक छात्र की पहचान राजगुरुनगर के पुष्कराज दिलीप शिंगाड़े के रूप में हुई है, और वहीं हमलावर छात्र पुणे के मांजरेवाड़ी इलाके का रहने वाला है. दोनों ही लड़के एक ही क्लास के क्लासमेट थे.

हमले की वजह अभी साफ नहीं
पुलिस ने बताया कि यह हमला किस वजह से किया गया, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और फरार हुए आरोपी छात्र की तलाश जोरों पर शुरू कर दी है. यह घटना बताती है कि नाबालिग बच्चों के बीच भी हिंसक वारदातें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं.

