Pune IT Professional Amit Brahme Suicide Case: महाराष्ट्र के पुणे में एक आईटी कर्मचारी ने सहकर्मियों की ओर से किए जा रहे कथित उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के बाद आत्महत्या कर दी. मृत कर्मचारी का नाम अमित ब्रह्मे (48 वर्ष) है. अमित के बेटे की शिकायत के आधार पर पिंपरी-चिंचवड़ शहर के भोसरी पुलिस स्टेशन में कंपनी के दो कर्मचारियों समेत तीन लोगों के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.