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सबके सामने अपने अपमान से टूटा TCS कर्मचारी, किया सुसाइड; बेटे की शिकायत पर 3 के खिलाफ केस दर्ज

Pune IT Professional Suicide Case: सबके सामने अपने अपमान से आहत होकर पुणे में TCS के एक कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया. मृतक ने अपने सुसाइड नोट में 3 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. बेटे की शिकायत पर 3 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 12, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:56 PM IST
सबके सामने अपने अपमान से टूटा TCS कर्मचारी, किया सुसाइड; बेटे की शिकायत पर 3 के खिलाफ केस दर्ज

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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