Pune IT Professional Amit Brahme Suicide Case: महाराष्ट्र के पुणे में एक आईटी कर्मचारी ने सहकर्मियों की ओर से किए जा रहे कथित उत्पीड़न और सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने के बाद आत्महत्या कर दी. मृत कर्मचारी का नाम अमित ब्रह्मे (48 वर्ष) है. अमित के बेटे की शिकायत के आधार पर पिंपरी-चिंचवड़ शहर के भोसरी पुलिस स्टेशन में कंपनी के दो कर्मचारियों समेत तीन लोगों के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, मित ब्रह्मे टीसीएस के हिंजवड़ी ऑफिस में काम करते थे. उन्होंने 2 जून को भोसरी स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मृतक ने घटना से पहले सुसाइड नोट लिखा, जिसमें 3 लोगों पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया.
सुसाइड नोट में अमित ब्रह्मे ने अपने एक मित्र विनोद पलिचा का नाम लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने उनके बारे में कंपनी को अपमानजनक ईमेल भेजे थे. इसके सात ही उन्होंने सुसाइड नोट में दो महिला सहकर्मियों आर्चना और शश्वती का भी नाम लिया.
नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों सीनियर महिला सहकर्मियों ने बार-बार उन्हें दूसरे कर्मियों के सामने अपमानित किया. उन्हें अच्छे काम के असाइनमेंट देने से इनकार किया और परेशान करने के इराद से ऐसे प्रोजेक्ट सौंपे, जिसे करने के लिए वे एक्सपर्ट नहीं थे.
इतना ही नहीं, दोनों महिला सहकर्मियों ने उनके परफार्मेंस को खराब बताते हुए सबके सामने कई बार फटकार लगाई. उनकी परफार्मेंस पर प्रतिकूल फीडबैक देने की धमकी दी और नौकरी छोड़ने के लिए कहा.
इस घटना के बाद मृतक के बेटे ने पुलिस में शिकायत दी. जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. मामले से जुड़े पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रकरण में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है.
वहीं टीसीएस ने एक बयान जारी कर इस घटना पर खेद जताया है. कंपनी ने कहा कि वह शोक-संतप्त परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और दुख की इस घड़ी में उनके साथ है. मैनेजमेंट ने यह भी आश्वासन दिया कि उसने अपने कर्मचारियों के खिलाफ लगे आरोपों पर संज्ञान लिया है और तथ्यों की पुष्टि कर रहा है.
इस बीच, आईटी कर्मचारियों के संगठन नासेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयीज़ सीनेट (NITES) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को पत्र लिखकर इस मामले की गहराई से जांच करवाने की मांग की है. संगठन ने कहा कि कई कंपनियों में काम के हालात काफी विकट हो रहे हैं और वहां पर कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार को कंपनियों के वर्क कल्चर की जांच करने की जरूरत है.