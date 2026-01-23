VIDEO: बुकिंग कैंसिल किया तो चेहरे पर बजा दिए मुक्के, मसाज करने वाली पर महिला ने लगाया मारपीट का आरोप

Woman Assaulted Over Booking Cancellation: मुंबई में एक महिला ने अर्बन कंपनी के जरिए मसाज सर्विस देने वाली महिला पर मारपीट, बाल खींचने और चेहरे पर मुक्का मारने का आरोप लगाया. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें दोनों महिलाएं तीखी बहस करती नजर आ रही हैं, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई.

बुकिंग कैंसल करने पर हाथापाई

'NDTV'की रिपोर्ट के मुताबिक 46 साल की एक महिला ने कंधे की अकड़न से राहत पाने के लिए वडाला स्थित अपने घर पर 'अर्बन कंपनी' ऐप के जरिए मसाज सर्विस बुक की थी. महिला मसाजर समय पर तो उनके घर पहुंच गई, लेकिन सर्विस शुरू होने से पहले ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. महिला के मुताबिक मालिश करने वाली महिला की ओर से लाए गए बड़े मसाज बेड से वह सहमत नहीं थी.

घर बैठे सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म 'अर्बन कंपनी' की थैरेपिस्ट मसाज करने पहुंची थी, लेकिन जब थैरेपिस्ट मसाज के लिए पहुंची, तब महिला ने अपना सेशन कैंसिल कर दिया जिसके बाद क्लाइंट और थैरेपिस्ट के बीच युद्ध हुआ. मामला मुंबई के वडाला इलाके का है. pic.twitter.com/VfAAJH1ZUS — Priya singh (@priyarajputlive) January 23, 2026

मालिश करने वाली महिला का व्यवहार भी उसे अनुचित लगा, इसलिए उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया और सेशन कैंसिल करने का फैसला किया. जैसे ही महिला ने ऐप पर रिफंड प्रोसेस शुरु किया तो मालिश करने वाली महिला तौर पर भड़क उठी.

महिला के साथ मारपीट

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि बुकिंग कैंसिल होने से नाराज मसाज करने वाली महिला ने उसे गाली देना शुरू कर दिया, जो जल्द ही हाथापाई में तब्दील हो गया. महिला ने आरोप लगाया कि मालिश करने वाली ने उसके बाल खींचे और उसके चेहरे पर मुक्के मारे. हमले के दौरान उसे जमीन पर धक्का दिया गया, जिससे उसके शरीर पर कई खरोंचें आ गईं. जब उसके बेटे ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी धक्का देकर दूर कर दिया गया. लड़के ने चिल्लाते हुए कहा,'वह पागल औरत है (मालिश करने वाली)। वह मेरे घर में आई और मेरी मां को पीटने लगी.'

पुलिस ने शुरु की जांच

घटना के बाद महिला ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मसाज करने वाली महिला उसके घर से जा चुकी थी. मामले को लेकर वडाला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जांच के दौरान पुलिस को ऐप पर मसाज करने वाली महिला की पहचान और नाम में कुछ टेक्निकल गलतियां मिलीं, जिन्हें बाद में ठीक कर दिया गया. पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है.