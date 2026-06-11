/पति का अफेयर और 2.5 करोड़ का लोन! पंजाब में लेडी डॉक्टर की संदिग्ध मौत; आई सर्जन पति पर केस दर्ज

Doctor Suicide Case: पंजाब के जालंधर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, कपूरथला के सिविल हॉस्पिटल में तैनात 37 वर्षीय डॉ. मीनाक्षी बुधवार को अपने घर पर मृत पाई गईं. इस घटना के बाद पुलिस ने उनके पति डॉ. पीयूष सूद, जो कि एक जाने-माने आई सर्जन हैं, के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (BNS की धारा 108) का मामला दर्ज किया है.
मृतका के पिता प्रमोद कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर (FIR) के अनुसार, साल 2018 में शादी के बाद डॉ. मीनाक्षी ने पति का 'नेशनल आई केयर हॉस्पिटल' शुरू कराने के लिए खुद के नाम पर 35 लाख रुपये का लोन लिया था, जिसकी किस्तें वह अपनी सैलरी से भरती थीं. आरोप है कि साल 2023 में डॉ. मीनाक्षी को अपने पति के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर का पता चला, जिसका एक वीडियो भी उनके हाथ लगा था. परिवार ने डॉ. पीयूष को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए. आरोप है कि पति उनके साथ मारपीट करने लगा और साल 2025 में गला घोंटकर मारने की कोशिश भी की, जिसके बाद डॉ. मीनाक्षी अलग किराए के मकान में रहने लगीं.
विवाद तब और गहरा गया जब डॉ. मीनाक्षी ने जालंधर में अपने लिए एक घर खरीदने का फैसला किया. जब उन्होंने बैंक से संपर्क किया, तो उनकी सिबिल (CIBIL) रिपोर्ट देखकर उनके होश उड़ गए. उनकी मर्जी और जानकारी के बिना उनके नाम पर 2.5 करोड़ रुपये का भारी-भरकम लोन लिया गया था. जब उन्होंने इस वित्तीय धोखाधड़ी का विरोध किया और लोन से अपना नाम हटाने को कहा, तो उनके पति और ससुर ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दीं. पिता का आरोप है कि इसी भारी कर्ज, धोखे और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया. फिलहाल पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले की गहराई से जांच कर रही है.