Advertisement
trendingNow13042212
Hindi NewscrimePunjab: सेल्फी लेने के बहाने आए और सिर में सटाकर मार दी गोली, कबड्डी मैच में गैंगवार

Punjab: सेल्फी लेने के बहाने आए और सिर में सटाकर मार दी गोली, कबड्डी मैच में गैंगवार

पंजाब में मोहाली के सोहाना इलाके में सोमवार (15 दिसंबर) को एक कबड्डी मैच के दौरान फायरिंग हो गई. इस मैदान में कबड्डी  टूर्नामेंट के दौरान हमलावर सेल्फी लेने के बहाने आए और मैच प्रमोटर राणा बलाचौरिया के सिर में सटाकर गोली मार दी.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Punjab: सेल्फी लेने के बहाने आए और सिर में सटाकर मार दी गोली, कबड्डी मैच में गैंगवार

पंजाब में मोहाली के सोहाना इलाके में सोमवार (15 दिसंबर) को एक कबड्डी मैच के दौरान फायरिंग हो गई. इस मैदान में कबड्डी  टूर्नामेंट के दौरान हमलावर सेल्फी लेने के बहाने आए और मैच प्रमोटर राणा बलाचौरिया के सिर में सटाकर गोली मार दी. बलाचौरिया के सिर में गोली लगने के बाद वहां मौजूद लोग उनका इलाज करवाने के लिए आनन-फानन में अस्पताल लेकर भागे. अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और मैदान में सेल्फी लेने के बहाने खिलाड़ी के पास आए थे. इसी दौरान उन्होंने वारदात को अंजाम दिया.

राणा बलाचौरिया की अभी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी. चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर सेल्फी लेने के बहाने बलाचौरिया के पास पहुंचे थे और जैसे ही वो करीब आए उन्होंने सिर में गोली मार दी. तब हमें ऐसा लगा कि किसी ने पटाखा जलाया हो. चश्मदीदों ने ये भी बताया कि इस दौरान हमलावरों ने कुल 6 राउंड फायरिंग की थी. कई गोलियां वहां कबड्डी का मैच देखने आए दर्शकों की ओर भी चल गईं थीं लेकिन किसी तरह का कोई और नुकसान नहीं हुआ.  

सिंगर मनकीरत औलख भी इस टूर्नामेंट में आने वाले थे
मशहूर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख भी इस टूर्नामेंट के मुकाबले देखने के लिए यहां आने वाले थे लेकिन उनके आने से पहले ही ये बड़ी वारदात हो गई जिसके बाद वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने छापेमारी भी शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बंबीहा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बलाचौरिया को निशाना बनाने के बाद भागते आरोपियों ने जाते समय लोगों को डराने के लिए हवाई फायरिंग भी की. मोहाली के एसएसपी हरमनदीप सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 4-5 हमलावर आए थे और उन्होंने बालाचौरिया के सिर में गोली मारी. एसएसपी ने बताया कि खिलाड़ी की बंबीहा गैंग से दुश्मनी थी और थोड़ी देर बाद बंबीहा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली. 

यह भी पढ़ेंः पुणे के कोचिंग क्लास में 10वीं के छात्र की चाकू से बेरहमी से हत्या, हमलावर फरार

 

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Punjabcrime news

Trending news

किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
Air Pollution Protests
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
AQI
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग