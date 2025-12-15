Punjab: सेल्फी लेने के बहाने आए और सिर में सटाकर मार दी गोली, कबड्डी मैच में गैंगवार

पंजाब में मोहाली के सोहाना इलाके में सोमवार (15 दिसंबर) को एक कबड्डी मैच के दौरान फायरिंग हो गई. इस मैदान में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान हमलावर सेल्फी लेने के बहाने आए और मैच प्रमोटर राणा बलाचौरिया के सिर में सटाकर गोली मार दी. बलाचौरिया के सिर में गोली लगने के बाद वहां मौजूद लोग उनका इलाज करवाने के लिए आनन-फानन में अस्पताल लेकर भागे. अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और मैदान में सेल्फी लेने के बहाने खिलाड़ी के पास आए थे. इसी दौरान उन्होंने वारदात को अंजाम दिया.

राणा बलाचौरिया की अभी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी. चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर सेल्फी लेने के बहाने बलाचौरिया के पास पहुंचे थे और जैसे ही वो करीब आए उन्होंने सिर में गोली मार दी. तब हमें ऐसा लगा कि किसी ने पटाखा जलाया हो. चश्मदीदों ने ये भी बताया कि इस दौरान हमलावरों ने कुल 6 राउंड फायरिंग की थी. कई गोलियां वहां कबड्डी का मैच देखने आए दर्शकों की ओर भी चल गईं थीं लेकिन किसी तरह का कोई और नुकसान नहीं हुआ.

सिंगर मनकीरत औलख भी इस टूर्नामेंट में आने वाले थे

मशहूर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख भी इस टूर्नामेंट के मुकाबले देखने के लिए यहां आने वाले थे लेकिन उनके आने से पहले ही ये बड़ी वारदात हो गई जिसके बाद वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने छापेमारी भी शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

बंबीहा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बलाचौरिया को निशाना बनाने के बाद भागते आरोपियों ने जाते समय लोगों को डराने के लिए हवाई फायरिंग भी की. मोहाली के एसएसपी हरमनदीप सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 4-5 हमलावर आए थे और उन्होंने बालाचौरिया के सिर में गोली मारी. एसएसपी ने बताया कि खिलाड़ी की बंबीहा गैंग से दुश्मनी थी और थोड़ी देर बाद बंबीहा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी भी ले ली.

