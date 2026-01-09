लुधियाना में सनसनीखेज वारदात, खाली प्लॉट में तीन टुकड़ों में मिला शख्स का शव; पुलिस ने खास दोस्त को बनाया संदिग्ध; CCTV में क्या दिखा?

Advertisement
Hindi Newscrimeलुधियाना में सनसनीखेज वारदात, खाली प्लॉट में तीन टुकड़ों में मिला शख्स का शव; पुलिस ने खास दोस्त को बनाया संदिग्ध; CCTV में क्या दिखा?

Crime News: पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने एक शख्स का शव खाली प्लॉट से बरामद किया है. शव तीन टुकड़ों में था. पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त को ही संदिग्ध करार दिया है. सीसीटीवी की मदद से पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:55 PM IST
Punjab Crime News: पंजाब के लुधियान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर गुरुवार को एक प्राइवेट विद्यालय के पास एक खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिला. पुलिस ने बताया कि शव तीन टुकड़ों में बंटा हुआ था. मृतक की पहचान दविंदर के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. 

पुलिस के मुताबिक, मृतक का शरीर तीन टुकड़ों में मिला था. बताया जाता है कि शव का एक हिस्सा आधा जला हआ था, बाकी  के दो हिस्से एक सफेद प्लास्टिक के ड्रम के अंदर भरे हुए थे. मामले की जांच में जुटे अधिकारियों ने बताया कि दविंदर दो दिन पहले ही मुंबई से वापस आया था. वह अपने घर पर करीब 15 मिनट तक रुका था. इसके बाद वह अपने घर से बाहर निकल गया और वापस नहीं आया. 

दोस्त ही निकला मुख्य संदिग्ध

शुरुआती जांच में पाया गया है कि इस पूरे मामले में दविंदर का दोस्त शेरा ही मुख्य संदिग्ध है. वह पास की ही एक गली में रहता है. सीसीटीवी फुटेज में शेरा और एक अन्य व्यक्ति को दविंदर के शव को एक ड्रम में रखकर उस खाली प्लॉट की ओर ले जाते हुए देखा गया है. यह वही स्थान है जहां से शव को बरामद किया गया था. पुलिस का कहना है कि शेरा और उसके सहयोगी आसपास के निवासियों और उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों से घटनाक्रम का पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है. 

हत्या की वजह स्पष्ट नहीं

हालांकि, अभी तक हत्या के पीछे का माकसद नहीं पता चल सका है. प्रकरण की जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई थी और सबूतों को नष्ट करने के लिए शव को उस स्थान पर फेंक दिया गया था. इस घटना ने आसपास के निवासियों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसा इसलिए क्योंकि तीन दिन पहले ही मेहरबान पुलिस थानाक क्षेत्र के अंतरर्गत एक खुले मैदान में एक और अज्ञात जला हुआ शव मिला था. पुलिस उस शव की पहचान करने और मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है. 

abhinav tripathi

Punjabcrime news

