'याद तेरी बन गई सजना वे...': दोबारा साथ रहने का झांसा देकर Ex Wife को बुलाया, पहले बनाई रील, फिर मारकर खेत में दफना दिया

Fazilka ex-wife murder: शादी-ब्याह को कभी जन्म-जन्म का नाता माना जाता था. सात जन्मों का रिश्ता, सात दिन नहीं टिक पा रहा है. कुछ ऐसे ही ट्रेजिडी से भरी एक प्रेम कहानी का पंजाब के फाजिल्का जिले में द एंड हो गया. यहां के जंडवाला मीरा सांगला गांव में सामने आए इस दिल दहला देने वाले मामले में एक शख्स ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को फिर से साथ रहने का झांसा देकर बुलाया, उसे किस किया, फिर साथ में रील बनाई और अचानक से मारकर खेत में दफना दिया.
मृतका की पहचान 42 वर्षीय सरोज के रूप में हुई है. सरोज दो साल पहले गुरमीत सिंह से तलाक होने के बाद अपने मां-बाप के साथ मायके में रह रही थी. पुलिस के मुताबिक, गुरमीत ने उसे फोन कर दोबारा रिश्ता शुरू करने और साथ रहने की इच्छा जताई थी.
पुलिस ने बताया कि गुरमीत ने रील शूट की सरोज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो रील शेयर की. इसके बाद अचानक से गुरमीत ने एक धारदार हथियार निकालकर सरोज को मौते के घाट उतारकर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को खेत में दफना दिया.
हत्या से कुछ देर पहले बनाई गई एक वीडियो रील अब इलाके में वायरल हो रही है. सरोज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई रील में दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं. बैकग्राउंड में 'याद तेरी बन गई सजना वे साडे सीने च नासूर' गीत बज रहा है, जिसका मतलब है- 'तुम्हारी याद मेरे सीने का नासूर बन गई है.' वीडियो में गुरमीत विजय का निशान (V साइन) बनाते हुए भी नजर आता है.
आखिरी मुलाकात के बाद आरोपी गुरमीत, सरोज को झाड़ियों के पास एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने कथित तौर पर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को गड्ढे में दफनाकर अपना अपराध छिपाने की कोशिश की. हालांकि इसी दौरान पास में बकरियां चरा रहे एक चरवाहे ने महिला की चीखें सुनीं और मौके की ओर दौड़ पड़ा. किसी के आने का भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया. बाद में चरवाहे ने ग्रामीणों को इस वारदात की जानकारी दी, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी.
पुलिस ने बाद में शव को जमीन से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए फाजिल्का सिविल अस्पताल भेजा. फाजिल्का पुलिस ने तमाम सबूत जुटाने के बाद आरोपी गुरमीत सिंह को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया.