पुट्टुस्वामी- 'दक्षिण का खूनी डकैत', 15 साल तक जिसकी परछाई भी छू नहीं पाई थी पुलिस, एक ही रात में लूटे 3 गांव

Puttuswami Bloody Dacoit of South Story: जब भी डकैतों की बात होती है तो लोगों के दिमाग में चंबल का नाम घूम जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल चंबल में ही डकैत होते थे. देश के बाकी हिस्सों में भी समय-समय पर ऐसे डकैत उभरे, जिन्होंने लोगों को थर्रा कर रख दिया था. अपनी भारत के खूंखार डकैत सीरीज में आज हम पुट्टुस्वामी यानी 'दक्षिण के खूनी डकैत' का किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं.

दक्षिण में दहशत का साम्राज्य बनाने वाले पुट्टुस्वामी का जन्म 1950 के दशक में कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ था. वह एक बेहद गरीब किसान परिवार से था. बचपन से ही उसने भूख, तिरस्कार और गरीबी का दर्द झेला. इसी हालात धीरे-धीरे उसके भीतर विद्रोह का बीज बो दिए.

स्कूल से दूरी, जंगल से नज़दीकी

Add Zee News as a Preferred Source

पुट्टुस्वामी ने छोटी उम्र में ही उसने जंगलों में चरवाहों और शिकारी लोगों से रहना सीख लिया. बंदूक और चाकू जैसे हथियारों से उसका लगाव बचपन से ही दिखने लगा था. पढ़ाई-लिखाई का उसके जीवन से कोई वास्ता नहीं रहा. उसने किशोरावस्था में ही चोरी करना शुरू किया. शुरू में वह बस जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था. लेकिन जल्द ही उसने लोगों पर धावा बोलना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे वह लूट और हत्या तक पहुंच गया.

अपमान करने पर जमींदार को मार डाला

कहा जाता है कि पुट्टुस्वामी ने पहली बार तब हत्या की, जब गांव के जमींदार ने उसे अपमानित किया. उस दिन उसने कसम खाई कि अब कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा. उसकी आंखों में बगावत की आग जल उठी थी. 1970 के दशक के आखिर में पुट्टुस्वामी ने अपना गिरोह बना लिया. इस गिरोह में लगभग 25 लोग शामिल थे, जो ज्यादातर गरीब और आदिवासी थे. ये लोग उसके कहने पर गांवों पर धावा बोलते और आतंक फैलाते.

पुट्टुस्वामी ने शुरू में कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया. पुलिस को उसकी भनक तब लगी, जब उसने एक ही रात में 3 गांव लूट लिए. उसके बाद से पुलिस के लिए वह सिरदर्द बन गया. वहीं लोग उसके नाम से कांपने लगे थे. उनमें यह अफवाह फैल गई थी कि पुट्टुस्वामी रात में काला कपड़ा पहनकर आता है और उसके माथे पर लाल तिलक होता है. कहते हैं कि उसकी डरावनी शक्ल देखकर ही लोग हथियार डाल देते थे.

पुट्टुस्वामी ने कई बार पुलिस पर सीधे हमले किए. एक बार तो उसने जंगल की पगडंडी पर घात लगाकर 12 पुलिसवालों को मार दिया. इस घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया.

रहस्यमयी गायब होने की कला

पुट्टुस्वामी की सबसे बड़ी ताकत थी जंगल को अपनी हथेली की तरह जानना. जब भी पुलिस उसका पीछा करती, वह अचानक गायब हो जाता. लोग कहते थे कि उसके पास 'काला जादू' है, लेकिन सच यह था कि वह जंगल की हर गुफा और नदी की हर धारा से वाकिफ था.

उसका गिरोह अक्सर अमीर जमींदारों और व्यापारियों का अपहरण करता. फिरौती की रकम से वह हथियार खरीदता और अपने गिरोह को मजबूत करता. कई बार अपहरण किए गए लोग महीनों तक वापस नहीं लौटे.

गांव वालों का डर और समर्थन

कुछ गांव वाले उसे राक्षस मानते थे, लेकिन कुछ गरीब लोग उसे 'रॉबिनहुड' कहते थे, क्योंकि वह अमीरों को लूटकर कभी-कभी गरीबों में अनाज बांट देता था. इस वजह से उसे छिपने में भी मदद मिलती थी. पुट्टुस्वामी का नाम खासकर महिलाओं में डर का प्रतीक बन गया था. कहा जाता है कि उसके गिरोह से गांव की औरतें इतना डरती थीं कि अंधेरा होते ही दरवाज़े बंद कर लेतीं.

जैसे-जैसे पुट्टुस्वामी का खौफ बढ़ा, वैसे-वैसे पुलिस ने उसके खिलाफ बड़े ऑपरेशन शुरू किए. कर्नाटक और तमिलनाडु की संयुक्त पुलिस ने उसके गिरोह को खत्म करने का बीड़ा उठाया. हर ऑपरेशन के दौरान पुलिस और पुट्टुस्वामी के बीच मुठभेड़ होती. लेकिन वह हमेशा गोलियों की बौछार से बच निकलता. वह इतना दुस्साहसी था कि कई बार तो उसने पुलिस की गाड़ियां तक जला दी.

साथी की गद्दारी और पुलिस को मिल गया मौका

जिस तरह हर डकैत का एक दिन अंत आता है, वैसे ही पुट्टूस्वामी भी आखिरकार कानून के फंदे में फंस ही गया. 1982 में उसके ही गिरोह के एक आदमी ने पुलिस को खबर दी कि पुट्टुस्वामी कहां छिपा है. यह सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया. उस रात, जब पुट्टुस्वामी अपने 8 साथियों के साथ जंगल से निकल रहा था तो पुलिस ने उसे घेर लिया. दोनों पक्षों में घंटों तक मुठभेड़ चली. गोलियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी.

आखिरकार पुलिस की गोलियों से पुट्टुस्वामी और उसके सभी साथी ढेर हो गए. सुबह जब लोग वहां पहुँचे तो पूरा इलाका खून से लाल था. पुलिस ने उसके शव को गांव-गांव दिखाया ताकि लोग समझें कि अब पुट्टूस्वामी का आतंक खत्म हो गया है. लेकिन गांव वालों की आँखों में अब भी उसका डर साफ झलक रहा था.

आज भी लोगों के मन से नहीं निकली है दहशत

आज भी कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ गाँवों में रात को बुजुर्ग बच्चों को डराते हैं, 'सो जाओ, वरना पुट्टुस्वामी आ जाएगा.' उसकी मौत के बावजूद उसका नाम अब भी डर और रहस्य का पर्याय है. पुट्टुस्वामी ने गरीबी और अपमान से लड़ना चाहा, लेकिन उसका तरीका खून और हिंसा था. यही कारण था कि उसका अंत भी खून में ही हुआ.