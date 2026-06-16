असली डिब्बा... लेकिन दवा नकली! कैंसर मैडिसिन के नाम पर जहर परोस रहा था 'डेथ सिंडिकेट', पकड़े गए 17 आरोपी

Arrest of Anti-Cancer Drug Mafia in Delhi News: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस के इंटर स्टेट सेल ने महंगी एंटी-कैंसर दवाओं की खरीद-फरोख्त करने वाले गिरोह के 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अवैध तरीके से अस्पतालों व सरकारी संस्थानों से निकाली गई कैंसर रोधी दवाओं के साथ ही नकली दवाओं को भी बेचते थे. पुलिस ने उनके ठिकानों से करीब 9 करोड़ रुपये कीमत की दवाएं बरामद की हैं.