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असली डिब्बा... लेकिन दवा नकली! कैंसर मैडिसिन के नाम पर जहर परोस रहा था 'डेथ सिंडिकेट', पकड़े गए 17 आरोपी

Anti-Cancer Drug Mafia News in Delhi: दिल्ली में कैंसर मैडिसिन के नाम पर जहर परोस रहे 'डेथ सिंडिकेट' का खुलासा हुआ है. असली डिब्बे में नकली दवाएं रखकर बेचने वाले 17 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं.

Written ByPramod SharmaEdited ByDevinder Kumar
Published: Aug 21, 2026, 12:21 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:21 AM IST
असली डिब्बा... लेकिन दवा नकली! कैंसर मैडिसिन के नाम पर जहर परोस रहा था 'डेथ सिंडिकेट', पकड़े गए 17 आरोपी

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