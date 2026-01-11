रील नहीं रियल का रहमान डकैत, धुरंधर की धूम के बीच सूरत से दबोचा गया; 12 राज्यों में फैले 6 गैंग का खतरनाक सरगना

Advertisement
Hindi Newscrimeरील नहीं रियल का रहमान डकैत, धुरंधर की धूम के बीच सूरत से दबोचा गया; 12 राज्यों में फैले 6 गैंग का खतरनाक सरगना

फिल्म धुरंधर का क्रेज महीने भर बाद भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. कंटेट और कलेक्शन दोनों लिहाज से हिट इस फिल्म में अक्षय खन्ना का निभाया गया रहमान डकैत का किरदार देशभर में वायरल है. सोशल मीडिया पर हर तीसरी या चौथी रील धुरंधर के सुपरहिट सॉन्ग पर बन रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 12, 2026, 12:42 AM IST
फिल्म धुरंधर का क्रेज महीने भर बाद भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. कंटेट और कलेक्शन दोनों लिहाज से हिट इस फिल्म में अक्षय खन्ना का निभाया गया रहमान डकैत का किरदार देशभर में वायरल है. सोशल मीडिया पर हर तीसरी या चौथी रील धुरंधर के सुपरहिट सॉन्ग पर बन रही है. रील की इस कहानी से इतर अब आपको जिस रियल रहमान डकैत के बारे में बताने जा रहे हैं वो कराची के ल्यारी का नहीं बल्कि कहीं और का डॉन था.

इंडिया का रहमान डकैत!

सूरत पुलिस ने भोपाल के एक कुख्यात अपराधी आबिद अली, उर्फ ​​राजू और रहमान डाकू को गिरफ्तार किया है, जिसका नेटवर्क 12 राज्यों में छह गैंग तक फैला हुआ था. कई राज्यों में वांछित, वह अपने गैंग का इस्तेमाल सीनियर सिटीजन को निशाना बनाने, पुलिस बनकर डकैती करने और चोरी का माल संभालने के लिए करता था. जहां बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म धुरंधर अपने काल्पनिक विलेन रहमान डकैत के लिए सुर्खियां बटोर रही है, वहीं सूरत पुलिस ने एक असली अपराधी को पकड़ा है, जो कुछ इसी तरह से बदनाम था. हैरानी की बात ये कि रील नहीं इस रियल डकैत का नाम भी रहमान निकला.

नया कांड करने से पहले पकड़ा गया

पुलिस ने बताया कि रहमान डाकू, जो कई राज्यों में वांटेड था. माना जा रहा था कि जब उसे दबोचा गया, तब वह एक बड़े अपराध की योजना बना रहा था. उसे दबोचने का ऑपरेशन एक खुफिया सूचना के बाद लॉन्च किया गया कि भोपाल के ईरानी डेरा इलाके का गैंगस्टर सूरत में आया है. इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और इंस्पेक्टर जेएन गोस्वामी और उनकी टीम ने बिना किसी गोलीबारी के उसे गिरफ्तार कर लिया.

12 राज्य 6 गैंग...

अधिकारियों ने बताया कि रहमान डाकू 12 से 14 राज्यों में सक्रिय एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का मास्टरमाइंड था, जिसके निर्देशन में छह से ज्यादा गैंग काम कर रहे थे. यह गैंग डकैती, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और ज़मीन हड़पने जैसे अपराधों में शामिल था. आबिद अली और उसके भाई जाकिर अली मिलकर ऑपरेशन संभालते थे, जिसमें रहमान डाकू तय करता था कि कौन सा गैंग किस राज्य में काम करेगा और किसे निशाना बनाएगा. पुलिस ने बताया कि वह खुद शायद ही कभी मौके पर आता था, बल्कि अपने नेटवर्क के जरिए हमलों को कोऑर्डिनेट करता था.

अपराध का तरीका

रहमान डकैत का गैंग अक्सर सीनियर सिटीजन को निशाना बनाता था. कथित तौर पर उसके गुर्गे नकली पुलिस अफसर बनकर गहने और नकदी वसूलते थे. ये नकली बैरिकेड लगाते थे, गाड़ियों की चेकिंग करते थे और कीमती सामान लूटते थे. कई ऑपरेशनों के दौरान कथित तौर पर हथियार भी ले जाए जाते थे. गिरफ्तारी के समय, रहमान डाकू के नेटवर्क के खिलाफ कई अदालतों में कम से कम 10 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे.

रहमान डकैत जितना बेरहम रहमान डाकू

पुलिस ने बताया कि रहमान डाकू ल्यारी के रहमान डकैत की तरह बेहद जालिम था. वो अपने दुश्मनों को बेहद खतरनाक मौत देता था. उसी तरह असल जिंदगी का रहमान डाकू बेहद खतरनाक अपराधी था. रहमान और उसके भाई ने कथित तौर पर भोपाल में एक मुखबिर, साबिर अली को अधिकारियों को सूचना देने के शक में जिंदा जलाने की कोशिश की थी.

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

