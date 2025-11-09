Advertisement
trendingNow12994873
Hindi Newsजरा हटके

थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे तीनों! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला ‘स्वैग’

Viral: रील बनाने में कानून का ध्यान न रखने वालों को पुलिस ने अच्छा सबक सिखाया. आरोपियों को वायरल होने का ऐसा शौक चर्चाया था कश लगाने के लिए थाने पहुंच गए. उस समय तो किसी को नहीं पता चला लेकिन बाद में पुलिस ने कानूनी दायरे में आरोपियों को रील नहीं रियल सीन क्रिएट कराया तो उनके होश ठिकाने आ गए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI इमेज
AI इमेज

Mubai Police station reel: थाने में रील बनाना पड़ा मंहगा मुंबई के कुछ युवाओं को काफी मंहगा पड़ा गया. पुलिस ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया जो आरोपियों को ताउम्र याद रहेगा. इन युवाओं की करतूत का एक वीडियो वायरल होने से मिली पब्लिसिटी ने उनके फॉलोवर्स तो बढ़ाए, इसके साथ ही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. 

रील नहीं रियल

मीरा रोड के इन युवकों का वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे. सिगरेट के कश लगाते हुए और धुआं उड़ाते हुए उन्होंने एक रील बनाई और वह भी सीधे मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंदर. यह रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें-

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की पृष्ठभूमि यह है कि  मीरा रोड पुलिस स्टेशन में मारपीट के एक मामले में कुछ युवकों को पूछताछ के लिए लाया गया था. पूछताछ शुरू होने से पहले इन युवकों को पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में रखा गया था. उसी दौरान, नशे की हालत में इन युवकों ने सिगरेट पीते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, शहर में हड़कंप मच गया. नागरिकों ने सवाल उठाया कि पुलिस स्टेशन जैसे सुरक्षित स्थान पर ऐसा कैसे हो सकता है? कानून और व्यवस्था की दृष्टि से यह घटना बेहद गंभीर मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें-ताईवान पर कब्जा या सुपरपावर बनने की चाहत? सैटेलाइट तस्वीरों ने उठाए 'ड्रैगन' की नीयत पर सवाल 

पुलिसवालों पर भी होगा एक्शन

इस घटना के बाद मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाने वाले तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस की ओर से बताया गया है. रील बनाने में कानून का ध्यान न रखने वालों को पुलिस ने अच्छा सबक सिखाया. आरोपियों को वायरल होने का ऐसा शौक चर्चाया था कश लगाने के लिए थाने पहुंच गए. उस समय तो किसी को नहीं पता चला लेकिन बाद में पुलिस ने कानूनी दायरे में आरोपियों को रील नहीं रियल सीन क्रिएट कराया तो उनके होश ठिकाने आ गए.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Reel

Trending news

आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
Shashi Tharoor
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
Reel
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
Jammu-kashmir
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
earthquake
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
travel
' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...' RSS के पंजीकरण विवाद पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...' RSS के पंजीकरण विवाद पर बोले मोहन भागवत
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
India News
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
Nuclear Test
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
ATS
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन