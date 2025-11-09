थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे तीनों! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला ‘स्वैग’

Mubai Police station reel: थाने में रील बनाना पड़ा मंहगा मुंबई के कुछ युवाओं को काफी मंहगा पड़ा गया. पुलिस ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया जो आरोपियों को ताउम्र याद रहेगा. इन युवाओं की करतूत का एक वीडियो वायरल होने से मिली पब्लिसिटी ने उनके फॉलोवर्स तो बढ़ाए, इसके साथ ही उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

रील नहीं रियल

मीरा रोड के इन युवकों का वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे. सिगरेट के कश लगाते हुए और धुआं उड़ाते हुए उन्होंने एक रील बनाई और वह भी सीधे मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंदर. यह रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें-

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की पृष्ठभूमि यह है कि मीरा रोड पुलिस स्टेशन में मारपीट के एक मामले में कुछ युवकों को पूछताछ के लिए लाया गया था. पूछताछ शुरू होने से पहले इन युवकों को पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में रखा गया था. उसी दौरान, नशे की हालत में इन युवकों ने सिगरेट पीते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, शहर में हड़कंप मच गया. नागरिकों ने सवाल उठाया कि पुलिस स्टेशन जैसे सुरक्षित स्थान पर ऐसा कैसे हो सकता है? कानून और व्यवस्था की दृष्टि से यह घटना बेहद गंभीर मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें-ताईवान पर कब्जा या सुपरपावर बनने की चाहत? सैटेलाइट तस्वीरों ने उठाए 'ड्रैगन' की नीयत पर सवाल

पुलिसवालों पर भी होगा एक्शन

इस घटना के बाद मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाने वाले तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस की ओर से बताया गया है. रील बनाने में कानून का ध्यान न रखने वालों को पुलिस ने अच्छा सबक सिखाया. आरोपियों को वायरल होने का ऐसा शौक चर्चाया था कश लगाने के लिए थाने पहुंच गए. उस समय तो किसी को नहीं पता चला लेकिन बाद में पुलिस ने कानूनी दायरे में आरोपियों को रील नहीं रियल सीन क्रिएट कराया तो उनके होश ठिकाने आ गए.