फंदे से लटका मिला 11 वर्षीय बच्ची का शव, RG Kar रेप केस के दोषी संजय रॉय से था खास संबंध

RG Kar Rape Case: आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले के दोषी संजय रॉय की 11 वर्षीय भतीजी ने रविवार रात आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
RG Kar Convict Niece Commits Suicide: पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार, सनसनीखेज आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले के दोषी संजय रॉय की 11 वर्षीय भतीजी ने रविवार रात अलीपुर की विद्यासागर कॉलोनी स्थित अपने घर में फांसी लगा ली है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, बच्ची का शव अलमारी के फ्रेम से लटका हुआ मिला और उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी. परिवार उसे एसएसकेएम अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस कर रही मामले की जांच
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतका संजय रॉय की बड़ी बहन की बेटी थी. उसकी मां की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल संजय की छोटी बहन कर रही थी जिसने बाद में लड़की के पिता से शादी कर ली थी. परिवार वालों ने बताया कि लड़की रविवार शाम से लापता थी. शक तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और बार-बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला. आखिरकार परिवार ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो दिल दहलाने वाला मंजर सामने था. घटना के बाद स्थानीय लोग घर के बाहर जमा हो गए और परिवार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए लड़की की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए. बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और लड़की के माता-पिता को पूछताछ के लिए थाने ले गई. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह आत्महत्या का मामला था या इसमें कोई साजिश थी. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. कोलकाता पुलिस के पूर्व नागरिक स्वयंसेवक रॉय को पिछले साल एक निचली अदालत ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 26 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.